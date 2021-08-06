科兴将提交德尔塔毒株疫苗紧急使用申请

中国最早进入附条件上市的两家冠病灭活疫苗公司，科兴和中生已开展对德尔塔变异株的疫苗研发。其中科兴还将提交针对德尔塔株的克尔来福®的紧急使用申请。

根据第一财经报道，科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东透露， “科兴近期还将向各国药监局提交针对Gamma株的克尔来福®和Delta株的克尔来福®的临床研究及紧急使用申请。”

中生集团也针对多个变异毒株进行灭活疫苗的研发推进。据悉，中生对于贝塔变异株的灭活疫苗研发正在进行中，目前处于动物实验阶段。针对德尔塔变异株的灭活疫苗也在开发中。在其他技术路线上，针对变异株的重组蛋白疫苗、mRNA疫苗研发也都在进行中。

“对于德尔塔变异毒株的灭活疫苗，我们近期提交（临床研究）申报。”中国生物技术股份有限公司副总裁张云涛表示。

此外，康泰生物公司昨天也发布消息称，公司针对冠病病毒变异株的疫苗研发项目取得重要进展，已经成功分离出多株德尔塔变异株单克隆毒种。

目前，德尔塔变异株是全球冠病疫情流行的主要毒株，也是当前南京以及郑州本轮疫情的感染毒株。

中国卫健委疾控局一级巡视员贺青华在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上称，德尔塔变异株最早发现于去年9月印度报告的冠病病例中，世界卫生组织于今年5月10日宣布将德尔塔变异株纳入全球需关切的冠病病毒变异株。目前已在130多个国家和地区流行，成为全球冠病大流行的主要病毒株，该毒株具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等特点。

但贺青华同时表示，国内外相关科学研究和疫情防控实践表明，德尔塔变异株并没有导致冠病病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效。现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用，能降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力，有效降低感染后的重症发生率和病死率。

据科兴方面消息，科兴中维于去年12月份分离出Gamma变异毒株，4月分离出德尔塔变异毒株，并投入研究冠病灭活疫苗换毒株行动。

“其实灭活疫苗换毒株的研究工作，一直都在进行，不过在上半年，因为看不清楚到底哪个会成为主要的流行株，所以，并没有着急把灭活疫苗的毒株换掉。换毒株工作是需要进行流毒株趋势的判断后才能进行。不过，由于前期工作准备足够，一旦发现了主流毒株，随时可以换掉。”一位流行病学专家表示。

