光明日报：非学科类培训也必须做教育而不是做生意

中国核心官媒《光明日报》今天发表署名文章指出，随着“双减”意见的正式公开，昔日教培龙头必须转型求生。转型开展非学科类培训，是受到影响的校外培训机构的“一致行动”，文章提醒，校外教培机构必须吃透“双减”意见精神，非学科类培训也必须做教育，而不是做生意，不能刺激社会的教育焦虑，加剧教育内卷化。

文章引述中国教育部日前发布的通知称，体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。因此，这些活动作为非学科类培训内容，受到机构追捧。

但文章提醒，教培机构挤上素质教育培训这一“独木桥”，很可能会制造新的“内卷”。首先，这一培训领域已经有不少培训机构，机构再“一窝蜂”涌入，必定会导致素质教育培训竞争更为激烈，机构想盈利并不容易。

其次，如果机构把之前运营学科类培训的套路，用到发展非学科类培训上，如通过制造家长的焦虑，来扩大市场，寻求“高增长”，那等待机构的必定是监管部门对非学科类培训更加严格的监管，对非学科类素质教育培训采取与对学科类培训一样的监管办法，就会大概率发生。

文章指出，校外教育培训机构必须吃透“双减”意见的精神。虽然“双减”允许非学科培训机构登记为营利性机构，进行资本化运作，可在节假日、双休日和寒暑假进行培训，但是，从严监管学科类培训传递的明确信息是，进行教育培训，必须做教育，而不是做生意，不能刺激社会的教育焦虑，加剧教育内卷化。

文章分析说，将校外培训分学科类与非学科类培训“分类”治理，主要是基于当前的培训生态。相对而言，体育、艺术等教育，在学校教育中还存在不够重视的问题。相应地，体育、艺术等非学科类培训虽然有一定市场，但远不如学科培训类“火爆”，非学科类培训主要满足受教育者的差异化选择。这也是培训机构主要进行学科类培训，学科类培训市场占总培训市场的产值达80%左右的原因。

但如果机构涌入非学科类素质培训领域，加大营销攻势，扩大市场，就会破坏非学科培训生态。尤其是，为促进学校、学生和家长重视体育、美育，中国已经明确，要将美育纳入中考，要提高体育中考的分值，逐步实现体育科目的分值和语数外科目的分值一样，在此背景下，一些地区已经出现体��培训热，如果机构再涌入，做大“体育培训市场”，那就会增加家庭的体育培训负担，以及学生的压力。随之，围绕“应试体育”开展的体育培训，就会为社会所质疑。

文章强调，校外培训机构选择继续做培训，需要从以前的逐利心态转向公益心态。由于不能在双休日、节假日、寒暑假开展学科培训，有的机构也想转型为学校、社区的课后服务、托管服务提供第三方服务，这也属于向素质教育培训转型，因为课后服务、托管服务不允许进行集体补课。但这种转型前提是，学校、社区提供的课后服务、托管服务，要求坚持公益性，即便向参加的学生收费，也只能按成本分摊收费。

文章最后指出，从资本化运作，到去资本化；从做生意，到做纯粹的教育，培训机构面临的转型，不是业务转型，而是思维转型。如果想继续做大生意赚大钱，那最好退出培训领域，因为转型到非学科类素质教育，则很难实现营利赚钱的目标；而如果想做教育、做公益，那教育领域的非学科和学科培训，都还有可为空间。因为受教育者必定有差异化教育需求，校外培训的本身定位，就是为受教育者提供差异化选择。

