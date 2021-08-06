港政务司长：可批评政府但不得危害国安

香港政务司司长李家超强调，民众可以批评港府，但不可以做出危害国家安全的事。

据香港《星岛日报》今天（6日）报道，香港今天起展开选委会选举提名阶段，并落实“爱国者治港”原则。选委会组成人数在香港选举制度改革后将从现有的1200个增至1500个，香港也设立了候选人资格审查委员会，并由李家超担任资审会主席。

李家超接受《星岛日报》的访问时说，在审查方面，资审会将充分考量他们掌握到的所有资料并对此展开讨论，包括申请人、获提名人士或候选人是否违反负面清单行为，并涵盖过去的言行、文章、立场、与某些人交往情况，并可要求对方再提供额外资料与加以解释，以杜绝假意扮真心地拥护香港《基本法》及效忠特区的人士“入闸”。

李家超指出，负面清单行为包括，做出破坏国家安全的行为，或不尊重国家的根本制度、宪制秩序；追求港独、制宪、自决、独立，将香港变成外国统治，对香港整体利益有所破坏；侮辱中国国歌、国旗、国徽、区旗、区徽，以及寻求外国对香港进行敌对措施，包括制裁。

他也列出爱国者应有的四大情操，包括维护国家安全发展利益及拥护国家对香港行使主权；支持及维护国家的根本制度及宪制秩序；维护香港繁荣稳定；以及尊重自己的民族，并强调这些属于正面清单。

李家超也强调，《基本法》23条立法事在必行，并透露新法案将重点研究打击间谍等活动；在罚则方面，参考外国的国家安全法例条文及判刑，以及《香港国安法》实践下的法庭案例。