深圳商报：谨防媒体干扰股市

深圳市委直属媒体《深圳商报》昨晚发评论文章称，一些媒体近日对上市公司、板块指名道姓，说三道四，导致相关板块和上市公司股价急转直下。文章指出，舆论有监督的权利，但媒体不能用舆论影响股市中相关板块和个股的走势，文章呼吁，应谨防媒体干扰股市。

“深圳商报”官方公号昨晚发出的这篇文章说，近日，股市出现一种不正常现象。一些媒体对上市公司、板块指名道姓，说三道四。导致相关板块和上市公司股价急转直下，甚至跌停。而一些吃瓜网民也一窝蜂式加入网上“批斗”，首当其冲的是游戏行业、白酒行业、电子烟企业、“增高针”企业，几乎形成了一种舆论绑架。在“群情激愤”的情况下，股价狂泻，投资者直喊伤不起。

文章指出，舆论有监督的权利。舆论如何行使监督权，尤其是针对股市，则要慎之又慎。

文章称，舆论是市场的卫士和瞭望者，但舆论生态首先要健康和净化。舆论讲究客观真实，大量片面化报道集中呈现，随意加热和放大发布者想要的观点，失掉了分寸、界限和度。舆论要讲究信源平衡，如果只有单一信息源，则会失之公允。舆论要追求真实真相，而一些报道可能也有真实的现象个案，但是无限放大现象，离整体的真相就越来越远了。

文章呼吁应珍惜来之不易的市场生态，媒体不能用舆论影响股市中相关板块和个股的走势，如果导致相关板块和个股大起大落，造成大幅波动，就有违监督初衷。

中国官媒新华社旗下报章《经济参考报》周二（3日）发布《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的长文，狠批网络游戏是精神鸦片，并点名总部位于深圳的腾讯公司及旗下游戏"王者荣耀"，导致腾讯和网易等游戏巨头股价当日暴跌逾10％。

不过，上述文章在中午部分下架后，又于当晚重新放上网，标题更名为“网络游戏长成数千亿产业”，内容不再提及“鸦片”、“电子毒品”等字眼。