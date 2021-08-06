中纪委发文吁整治“饭圈”乱象

中纪委昨天以《整治“饭圈”乱象》为题发文称，“吴亦凡事件”暴露出的“饭圈”乱象，反映出不良粉丝文化已经到了非整治不可的紧要时刻，文章呼吁全社会共同努力，引导“饭圈”文化健康向上发展，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间。

中央纪委国家监委刊登在网站的文章引述周二（3日）晚间一张某品牌微信群截图称，随着流量明星吴亦凡因涉嫌强奸罪被警方刑拘，类似聊天截图显示的挑战法律底线和公序良俗的言论却在其“饭圈”频频出现：“凑钱集资，能救哥哥吗”“可以一起去探监吗”“哥哥粉丝多，可以‘营救’”。

文章说，近年来，新媒体生态的形成、多平台社交媒体和偶像经济的不断发展，催生出为偶像买衍生产品、租广告位做宣传、投票以及做慈善公益活动等多种多样的“饭圈”文化行为。

在此次“吴亦凡事件”之前，走火入魔的“饭圈”文化已多次挑战社会法律道德底线。今年4月底，一则“倒奶视频”将选秀综艺《青春有你3》推到了风口浪尖。画面里，近20人忙着向污水槽内倾倒新鲜牛奶饮品，令人痛心。这种荒诞的追星方式，背后是商家和平台的诱导。倒奶刷票的行为不仅涉嫌违反《中华人民共和国反食品浪费法》，而且严重误导了正处在价值观形成时期的青少年。

文章引述中国国家网信办网络综合治理局局长张拥军5月在国新办新闻发布会上指出： “‘饭圈’乱象也是综合现象，以《青春有你3》为例，既涉及到粉丝无底线追星问题，也涉及到平台纵容的问题，还涉及到商家的不良行为问题，因为刷牛奶揭开盖以后里面有二维码，要想投票就得去买，谁能喝那么多，想多投票牛奶就浪费掉了。”

文章指出，近年来，随着文化娱乐产业的发展、人均可支配收入提升、“Z世代”消费群体崛起等因素，中国的偶像产业不断发展，据业内人士估算，中国偶像市场总规模预计在2022年达到1400亿元（人民币，约293亿新元）。

在产业发展的驱动下，一批良莠不齐的明星不断出现，随之而来的“饭圈”也不断壮大。《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，通过互联网进行粉丝应援成为未成年网民一种新的网上社交与休闲娱乐活动。被调查的所有学历段中，初中生网民在网上进行粉丝应援活动的比例达到11%，高中生网民达10.3%，即使小学生网民也有5.6%。

然而，一些明星偶像作为公众人物，由于自身素质不高，其打架斗殴、嫖娼、吸毒、代孕、强奸等违法乱纪行为，不仅造成极为恶劣的社会影响，也严重带坏了以青少年群体为主的“饭圈”。

一些“饭圈”扭曲成为充斥歪风邪气��“怪圈”：谩骂互撕、挑动对立、刷量控评，包括教唆过度消费甚至大额消费、网络暴力这些不良行为和现象频频出现。

中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员林升栋受访时指出，当前“饭圈”生态问题可归为三类：以主观喜好代替客观评价，对不符合其利益的人群进行无理性、无底线互撕；不顾他人，妨碍公共秩序；在产业链条的推波助澜下，粉丝突破自身能力做一些无意义的事情。

“未成年人容易将偶像作为自己的模仿对象，会不断地美化和合理化偶像的行为。”中国社会科学院新闻与传播研究所副所长季为民指出，尽管一些知名艺人发生违法违规行为，但仍有不少粉丝为其行为进行解释、包庇甚至谩骂执法者，类似的例子不胜枚举。

文章说，追星本无罪，年轻人喜欢明星本是正常现象，有自己喜欢的圈子也很正常。然而，在“流量至上”“泛娱乐化”等不良导向下，一些资本无视社会责任感，在当下中国“饭圈”串起了“偶像—粉丝—商业平台—娱乐经纪—营销机构—广告商—厂家”各个利益集团，无所不用其极收割大量粉丝特别是未成年粉丝的“钱袋子”。

“娱乐公司和‘粉头’为从中获利，不断强化粉丝保护偶像的‘使命感’，诱导粉丝增加消费；部分明星对此持支持或默许态度，进一步助推了粉丝的消费意愿。未成年人心智尚未成熟，难以抵御各方诱导，容易做出非理性消费。”季为民认为，“饭圈”中动辄几千万元（人民币）的应援费用，不仅远超未成年人的承受能力，会给其家庭造成一定压力，且追求数额、攀比排场的应援观念会对未成年人的消费观、金钱观、价值观等产生负面影响。

文章说，当前，“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动正在深入开展。针对“饭圈”乱象的“应援打榜”等问题，中央网信办精准施策，督促网站平台进一步优化产品功能，升级管理策略，逐步压缩粉丝群体非理性追星空间，通过取消诱导粉丝应援打榜的产品功能、优化榜单规则、完善粉丝群圈管理、限制未成年人非理性追星活动等方式，强化榜单、群圈等重点环节管理。

此外，国家广播电视总局近日开展网络综艺节目专项排查整治，要求严格控制偶像养成类节目，坚决抵制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向和“流量至上”、拜金主义等畸形价值观。



文章还说，针对“吴亦凡事件”引发的不当言论，微博管理员发布微博社区公告称，截至8月1日晚，关闭错误导向超话108个，解散违规群组789个，坚决遏制非理性行为，坚决处理极端言论。对于借机寻衅滋事、攻击政府机构、恶意营销蹭热点、恶意洗地等违规账号予以严肃处理。已禁言和永久关闭账号共990个。其他平台如快手、抖音也对“饭圈”乱象作出相应整治。

文章最后强调，整治畸形“饭圈”文化要多方协力把规矩立起来、把红线树起来、把言行规范起来。斩断毫无底线的资本黑手，遏制泛娱乐化的野蛮生长，加强行业自律，敦促演艺人士树立正确的职业观。此外，针对青少年为主的“饭圈”，要呼吁社会、家庭、学校和演艺行业共同努力，制止畸形“饭圈”行为，净化娱乐生态。

