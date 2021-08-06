大陆媒体称小S是民进党政府两岸阴谋受害者

中国大陆国台办旗下的新闻网站中国台湾网昨天（5日）就台湾艺人小S徐熙娣“国手”事件发文称，小S是民进党政府两岸阴谋受害者，这一点大陆网民要清醒、理性，并呼吁大陆网民客观看待诸如此类事件，别让台独分子提供继续操作、抹黑以及制造敌意的弹药。

中国台湾网在文章中写道：“小S到底是不是‘台独’？笔者近日也征询过几位岛内朋友，答案都是否定的。”文章也指出，小S在沉默数日后，通过微博澄清，表示自己并非台独，算是给这场风波暂时划了一道休止符。

文章认为，小S风波背后透出的现实说明，两岸关系因民进党政府操弄，在舆论场领域已变得很脆弱、很敏感，也极易引起两岸网友的关注，从而经常把一些和政治关系不大的事件，不知不觉升级为引发两岸舆论交锋的所谓“热榜事件”。这其中不乏一些自媒体的无知炒作，但归根结底，这些现象都是由两岸关系的现状所导致。

作者也认为，大陆网民反台独、反分裂的爱国之心要充分肯定，这也从侧面凸显出大陆民意，但网民“也要做推动两岸关系发展的正能量，认清事件本质，不要盲目跟风，无意间伤害两岸同胞感情，让躲在后面的民进党当局坐收渔翁之利。”

小S早前在社交媒体发文支持羽毛球好手戴资颖，并在留言板引述丈夫的话写道“我朋友说你要请全部国手到家里吃饭喔？”，被中国大陆网民批评她是双面人。

在小S“Ins事件”后，大人糖、寿全斋宣布与小S终止合作，JORYA欣贺、Clear清扬表示与小S及其女儿Elly的合作已到期。她丢失的这四个品牌代言，估计损失至少3200万台币（约150万新元）。