美媒：美情报机构正分析来自武汉实验室的基因资料

美国媒体披露，美国情报机构正在分析一批基因数据，并称这可能是查出冠病起源的关键。消息人士透露，这批数据包含从冠病病毒样本中所提取的基因蓝图，而武汉实验室曾进行针对这些样本的研究工作。

据美国有线新闻网（CNN）昨天（5日）报道，消息人士称，他们不清楚美国情报机构如何或何时获得这些数据，但这些资料有可能遭黑客盗取，因为负责创建和处理这一类病毒基因数据的机器，通常会连接到以云技术为基础的外部伺服器。

情报机构正想办法解读这些数据，虽然有了美国能源部旗下国家实验室的超级电脑来处理，但在人力方面，情报机构需要寻找能解读复杂的基因测序数据，而且通过正式安全审查，又能够说华语的政府科学家，原因是这些数据是以中文书写，并使用了专业术语。

消息人士称，解读上述资料将对于外界最终确定冠病病毒是否源自实验室，或是从野生动物传给人类。

熟悉上述调查工作的消息人士既不证实，也不否认这些数据是否包含2万2000个曾在武汉病毒实验室展开研究的病毒样��。美国政府内部与政府以外的调查人员一直在找寻这些样本的基因数据。报道称，中方在2019年9月在互联网上删除这些资料。

世界卫生组织早前呼吁中国配合展开第二阶段冠病病毒溯源调查，中国官方对此抨击世卫组织的计划透露出“对科学的傲慢态度”，并全面驳斥病毒实验室泄露等说法。