安徽含山县回应“踹门查补课”：不得已破门而入

一则安徽含山执法人员涉粗暴查处校外培训的视频在网上热传，含山县疫情防控应急综合指挥部回应称，因涉事场所违反防疫规定，组织多名学生聚集补课，当地公安民警和防疫人员到达现场后对学生劝解疏散，其中一个房间敲了10多分钟拒不开门，不得已破门而入。

据人民网安徽频道消息，针对网传视频的情况，当地防控指挥部发布情况说明称，含山县环峰镇昨天上午接到群众举报，反映城区一处房屋内，有人违反防疫规定，组织多名学生聚集补课。社区工作人员到现场后责令立即关停，现场负责人贾某某当场承诺关闭。

但当天下午2时40分，环峰镇再次接到群众举报，反映学生还在同一场所集中补课。公安民警和防疫人员赶赴现场后，将30多名学生劝解疏散，其中一个房间敲了10多分钟���不开门，不得已破门而入，将在环境密闭中未佩戴口罩的18名学生劝导疏散。

经调查，该场所无办学许可证，且严重违反含山县疫情期间暂停校外培训机构线下培训的相关规定，已责令其立即关闭并接受处理。

情况说明提到，对执法过程中个别工作人员执法方式简单、急躁、不规范的问题，下一步将认真对待，严肃处理。

这条“踹门查补课”的视频显示，几名执法人员用脚粗暴的踹开教室大门后粗声喝令，其中一名人员上前掐住正在讲课的老师脖子，并将其推搡着带出教室进行责问。

这段视频在网上传出后引发热议，有网民称：“好可怕，有一天老师被这样对待”，还有网民指出，就算是为了防疫，执法人员踹门、掐老师脖子等行为还是太过，尤其是在一群孩子面前。