中国恒大标普评级降至CCC

上周刚对中国恒大降级的标普全球昨天表示，将中国恒大及子公司恒大地产、天基控股评级从B-下调至CCC，且展望负面，原因是中国恒大的未偿付风险（Nonpayment Risk）正在升级，各商业方的资产冻结增加，表明流动性紧张。

根据路透社报道，标普全球发布的报告表示，中国恒大面临挑战的根本原因是融资渠道，而贷方可能会进一步收紧敞口。

报告说：“负面展望反映了恒大日益紧张的流动性和未偿付风险。这也反映了我们的观点，即其资产处置计划虽然可能很大，但缺乏可见性或确定性”。

标普全球上周一对中国恒大及其子公司一口气调降两级，从B+调降至B-，且展望负面；理由包括恒大融资渠道收紧将约束其有序减债的能力，因需要更激进价格促销以回笼现金所带来的盈利能力严重下降等。

穆迪周一公告称，将中国恒大及其子公司恒大地产、天基控股的信用评级从B2调降两个子级至Caa1且展望负面，对应债券则从B3调低至Caa2；原因是该公司的融资能力已减弱，其在岸和离岸债券价格的剧烈波动即为明证，且此前该公司的负面消息持续不断，投资者和债权人的信心下降。

另据财新网引述两名不同律所的律师称，他们都分别收到法院通知，称他们所代理的涉及恒大集团的案件要被移至广州市中级人民法院集中管辖。其中有一位律师称，他们的案件还涉及一家与恒大集团关联的建筑企业，该案件也需要移交至广州中院。

另有一位省级高院人士也确认了上述信息，表示他们近日已经收到最高院通知，所有涉及恒大集团及其关联企业的案件都统一移交至广州中院受理。

这也意味着，近日忙于出售资产缓和债务危机的恒大集团，可能不用再去应付遍布全国各地的诉讼了。

律师分析，案件集中管辖与进入破产重整程序之间没有因果关系，最高院把诉讼集中管辖到一个法院，是出于防止诉讼瓜分资产、保全资产的考虑。