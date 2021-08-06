北京市疑针对假离婚购房问题出台升级版限购措施

中国北京市出限制离异夫妻购房新规定，此举相信是官方针对假离婚购房问题而采取的升级版措施。

北京市住房和城乡建设委员会在官网上宣布，从昨天（5日）起，夫妻离异的，原家庭在离异前拥有住房套数不符合本市商品住房限购政策规定的，自离异之日起三年内，任何一方均不得在本市购买商品住房。

北京市官方在2017年3月出台关于完善商品住房销售和差别化信贷政策的通知，之后再宣布对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策。不过，据第一财经报道，离婚购房的情况之后呈扩大趋势，其中不乏有为了获取购房资格而离婚的情况。

报道认为，北京市为了遏制利用假离婚手段来购房，进一步给楼市“打补丁”，升级限购门槛。

北京市住建委相关负责人指出，“仅近一段时间以来”，就有约14%的房屋交易属于离婚家庭购房，并称这既影响了调控的效果，也容易产生一系列法律风险和道德风险。

北京市目前执行的商品住房限购政策主要是，京籍已婚家庭在北京只能拥有两套住房，京籍单身家庭只能拥有一套住房；非京籍家庭近五年在京缴纳个税或社保的，限购一套住房。

按照上述新规，如果夫妻双方均为京籍家庭，且这个家庭拥有两套或以上的住房，夫妻双方离异后三年内各自都不能再购房；而对于非京籍且拥有一套房者，离异后，三年内也不能再购房。

不过，正在办理的离婚情况则不受新政影响，意味着在新规施行前提交离婚申请、尚未正式登记的，离婚后仍然按照原先的政策，不按照新规执行。