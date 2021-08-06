福原爱：能活到今天是因为中国人的支持

今年年初身陷婚变风波的日本兵乓名将福原爱近日以东京奥运会乒乓球解说员的身份复出。她回忆婚变事件以及日本舆论对她的指责时直言“当时很痛苦”，并说“能活到今天是因为中国人的支持。

根据“看看新闻KNEWS”播出的视频， 福原爱昨天用流利的中文接受中国媒体访问时说，“刚开始没想到，说实话，真的没想到，中国人、中国朋友们还有球迷们这么支持我。”

回忆婚变风波，福原爱说，“那时我真的很痛苦，中国人真的一直支持我，然后不管是怎么样的我，都接受我。所以，就是我可能说得有点重，但是我可以活到今天，真的是中国人这样支持我，真的很感谢他们。”

福原爱在采访中一度哽咽，她说，好像不管怎么样，就算是自己最痛苦的时候，中国人一直都在她身边，会支持她，让她能更安心地去专注乒乓球。

她还说，就算在北京奥运会上和张怡宁对打，中国观众也在为自己加油，她觉得非常感动。无论是什么情况，自己受伤不能打、没有资格参赛、或者是成绩比较差，中国球迷都会在微博上鼓励自己，有的甚至在赛场上直接就给她买吃的“投喂”。

被问到同样是日本运动员，为什么福原爱可以被中国球迷如此喜爱，赢球了大家高兴，输球了大家心疼，福原爱自嘲说：“因为我短粗胖吧哈哈哈，我觉得中国人是不是比较喜欢白胖白胖的，然后我刚好是白胖白胖的。”

福原爱最后说，“大家给我这样的爱，我想怎么能还给大家……要双倍、三倍、十倍这样的还给大家，真的太感谢大家了。只要我能帮���的事，我一定会尽量做。”



今年年初，福原爱被传与台湾乒乓选手江宏杰婚姻破裂，还被爆出约会日本型男并一起过夜。日本舆论对福原爱进行了排山倒海似的指责，一度令其在日本的事业停摆，但就在福原爱深陷痛苦和争议中时，中国网民却一如既往的表达了对她的支持。

在福原爱作出上述表态后，不少中国网民感到震惊，纷纷留言询问，“到底是经历了什么，才会这样说”，还有网民心疼的表示：“曾经那么爱哭的瓷娃娃现在都会憋眼泪了”， 也有网民担心她会因这番言论再次受到日本网民攻击。