美军售台自走炮价格高？台陆军：公告金额为上限额度

美国国务院前天（4日）批准出售40门M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精准弹药）给台湾，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。这是拜登政府今年元月上任以来首度对台军售。台湾陆军司令部今天表示，此价格是全案“可供售项目”上限额度，陆军会在符合战力需求及法定预算内选择合适方案。

根据联合新闻网报道，对于外界认为“美国对台军售M109A6自走炮金额过高、无精准导引炮弹“等情况，陆军司令部今天表示，此案依防卫作战需求及考量整体国防资源，向美提出需求采购40门M109A6新型155公厘自走炮，为美军现役主力装备，获装后可提升地面部队应变及火力支援效能。

陆军司令部表示，美安合局(DSCA)网站所公告金额为7.5亿美元，为全案“可供售项目”上限额度，包括工业合作、关键技术移转及美方建议采购附属装备、后勤支援服务等；后续陆军将综合考量，在符合战力需求及法定预算内，选择最适合方案，达成有效增强防卫可恃战力目标。

陆军司令部还说，美公告售台的PGK精准导引套件，可结合陆军现有增程弹药运用，对提升“远距、精准”打击效能，具有明显助益。

台湾总统府发言人张惇涵昨天对上述军售案表示，对于美国履行对《台湾关系法》及“六项保证”的承诺，政府表示诚挚感谢。

张惇涵说，这充分展现美国政府对于台湾防卫能力的高度重视，美国政府提供防卫性武器，协助台湾强化自我防卫能力，也让台湾在确保台海和平与区域安全，更具能力与信心。