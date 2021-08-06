台帕旅游泡泡有望下周六重启

消息指，台湾与帕劳（台称帛琉）的旅游泡泡最快下周六（14日）重启，且此次有望开放自由行，也可在当地施打疫苗。台湾指挥中心指挥官陈时中对此表示，乐观以对，相关计划提出来后，会尽快评估。

综合中央社和联合报报道，台湾疫情降温，此前中断的台帕旅游泡泡有望最快在下周六重启，帕劳观光局希望台湾中央流行疫情指挥中心或台外交部于今天或下周一公布相关细节。

此次重启的旅游泡泡，不再限制团进团出，不仅可以自由行还可以打疫苗。据帕劳观光局消息，首航团将在14日重启。

陈时中对此表示，对于台湾帕劳旅游泡泡乐观以对，相关计划提出来后，会尽快评估。

帕劳观光局台湾办事处处长雷均说，目前帕劳全体免疫高达八成，也允诺开放自由行，外籍在台有居留证也开放旅游，还可以前往施打辉瑞、强生、莫德纳等疫苗，就等相关单位最后拍板。

雷均强调，帕劳旅游泡泡不是以疫苗需求为旅游号召，是以旅游为主，且返台后只要五天加强版自主健康管理，加上九天自主健康管理，能照常上班，只是不能搭大众运输工具，相信旅客意愿会提高许多。台湾卫福部昨天开会进行整合，近期指挥中心、外交部也会对外宣布。

对于台帕旅游泡泡有望重启，台湾雄狮旅游总经理游国珍表示，纯粹的旅游市场部分，开放自由行的吸引力一定会比4月时要求团进团出还要大；帕劳海岛市场本来就是自由行市场，要求团进团出对旅客来说限制太大。

价格方面，游国珍说，自由行预计4万多元（新台币，下同，约1942新元），团体五天行程则是预计近7万元，相关产品目前都已经上架预购。

KKday平台表示，四天三夜自由行价格带规划在3万5000元左右，目前出发日期初步以8月14日首航为目标，14日至28日间预计推出五个班次。