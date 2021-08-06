全季酒店就“男客赤身闯女客房间”道歉

针对有女网民曝光有男子夜半赤身闯入顾客房间一事，中国华住集团旗下连锁品牌全季酒店发表声明道歉，承诺将加强夜间安保措施。

根据澎湃新闻报道，一名女网民此前在微博发布视频称，入住上海某全季酒店时，遭到一个陌生男子全裸闯入房间。在这之前，该男子已经全裸从酒店7楼至10楼挨个尝试推开酒店房门，但期间并无工作人员发现制止。

全季酒店在随后的致歉声明中称，经查实，酒店安保此前已发现男客人在走廊的异常行为后对其进行了制止和警告，并将其送回房间，且在房间门口停留观察了一段时间。但没有对其进行持续重点关注，也未及时采取有效控制其行为的措施。

事发后，门店第一时间配合公安对该事件进行了调查和处理，对肇事男客人进行了拘留。

全季酒店表示，事情发生后，门店未能给到客人更多的关心和帮助，全季品牌将派出专人与客人联系，当面致歉。

酒店承诺，将结合内部调查结果，对全国所有全季酒店的门店进行酒店安全全面自查，将加强夜间安保等多项措施，其中包括：将现有的夜间两小时一次楼层巡检全部变为一小时一次；全面检查所有房间的门锁，增加提醒客人锁闭房门的标识；酒店监控将由专人轮岗值守，加大对全季酒店的安全技防投入，前台公安报警直连；以及全面检查所有门店的夜间安保工作，加强保安的安全培训等。