新浪微博下线“明星势力榜”

由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战，新浪微博今天决定下线“明星势力榜”，以履行企业主体责任。

新浪微博在公告中称，“明星势力榜”于2014年上线，设立的初衷是为打破当时单纯以粉丝数量、互动量作为评价明星影响力的标准，依托明星微博活跃度、阅读量、社会影响力等，以微博真实数据为依据，客观反映明星综合热度、公益正能量传播力和全站媒体影响力。榜单也是首个引入“正能量”数据维度的明星综合榜单，鼓励明星积极参与社会公益和正能量传播。

随着参与明星和粉丝的日益增多，“明星势力榜”的影响力不断扩大。为维护社区内的良好秩序，引导粉丝理性追星，“明星势力榜”数次更新了计分规则：2017年8月调整互动计分规则，同一账号互动多次只记一人次；2018年8月调整阅读计分规则，同一账号阅读多次只记一人次；2019年8月将爱慕值鲜花购买，调整为微博季度、年度会员每月免费获赠3朵、5朵鲜花；2021年7月关闭送花通道，取消“爱慕值”。

由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战，榜单不能全面客观地反映明星的社会影响力，也与健康的星粉互动生态产生偏离，微博决定将“明星势力榜”下线，进行多维度改造升级。

未来，微博将探索全新的融合媒体评价、作品评价的综合评价体系。在微博平台数据基础上，新榜单将引入第三方评分数据，拟从媒体影响力、作品影响力、正能量指数、艺人活跃度、商业价值等维度综合评估明星影响力，打造明星全面影响力榜单。全新的评分机制将遏制粉丝集资、打榜、控评等行为，倡导粉丝理智追星，鼓励明星以作品、公益等内容与粉丝进行良性互动。