郑州全市居民小区今起闭环管理

为应对目前冠病疫情形势，郑州决定今起对全市居民小区（村）实行闭环管理，并暂停客运班线，出租车、网约车不得进入中高风险地区、不得出市区运营。

根据“郑州发布”微信公号消息，郑州疫情防控领导小组办公室今天发布通知，要求郑州全市居民小区（村）实行闭环管理，严格落实“测温扫码”措施，减少人员流动。其中：中高风险地区内居民“足不出户”，健康码标记红色；封控区域内居民“足不出院”，健康码标记黄色，每天每户可安排一人持出入证（由社区办理）外出购置必需生活物品；其他居民坚持“非必要不出市”。

通知还要求，暂停客运班线；城市公交减少发车班次；出租车、网约车不得进入中高风险地区、不得出市区运营；驾驶员严格个人防护，及时对车内外进行消杀；乘客必须携带有效核酸证明并扫码、戴口罩。

此外，全市各级党政机关、事业单位实行弹性工作制，出入办公场所严格扫码、测温和登记管理，除参与疫情防控、灾后重建和值班值守外，要有适当人员在岗在位，保持各项工作正常运转。

全市各类企业严格落实“属地、部门、单位、个人”四方防控责任，正常组织生产经营，员工持有效证件和48小时核酸检测证明，“点对点”严格扫码、测温和登记管理后出入小区（村）、厂区。



与居民生活密切相关的商超、便利店、农贸市场、医疗机构正常营业，严格通风消杀、扫码测温，实施预约、错峰、限流措施。药店暂停销售发热类药品。

养老院、福利院、监所等机构暂停探视活动；公共浴室、美容美发、娱乐场所、线下培训、托幼机构等密闭场所暂停开放；公墓、骨灰堂（塔陵）暂停祭扫；宗教活动场所暂时关闭；餐饮场所严禁堂食；婚事暂缓、丧事简约。同时，严禁各类集聚性活动，非生活必需场所一律暂时停业。

