中国国防部：坚决反对美售台武器 将采取必要措施捍卫主权

针对美国务院批准向台湾出售总额约7.5亿美元（约10亿新元）的自行榴弹炮系统及相关设备一事，中国国防部发言人吴谦回应说，美方这一行径是向“台独”分裂势力发出错误信号，危害台海地区安全稳定。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

根据“国防部发布”微信公号消息，吴谦指出，美方这一行径罔顾国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出错误信号，危害台海地区安全稳定。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

吴谦还说，台湾问题事关中方核心利益。中方强烈要求美方信守承诺，严格遵守中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止售台武器和美台军事联系，以免进一步损害中美两国两军关系和台海地区和平稳定。

吴谦强调，中国人民解放军有决心、意志和能力，坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。

美国前天（4日）批准出售40门M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精准弹药）给台湾，这是拜登政府上任以来首度对台军售。

中国外交部发言人昨天在官网以答记者问形式回应表示，坚决反对美国对台军售，并已向美方提出严正交涉，将“根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施”。