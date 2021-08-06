美媒：阿里向投资者发出企业税率增加警讯

美国媒体披露，阿里巴巴提醒投资者，中国政府开始减少数年来给予当地互联网行业的税收优惠，导致规模最大的企业面对公司成本增加数十亿美元的情况。

据彭博社今天（6日）报道，消息人士透露，阿里本周告诉一些投资者，中国政府将公司旗下部分业务列为重点软件企业，并预测实际企业所得税率将在包括9月在内的季度为20%，税率在去年同期为8%。

中国的企业所得税率为25%，但重点软件企业可享有10%的较低税率。

中国《证券时报》昨天发文称，游戏行业作为软件服务业享受税收优惠，“受到诟病”，在税收上游戏行业也应该向传统行业适度看齐。

文章说到：“游戏产业现在已发展壮大，当初政府为了鼓励信息产业发展，有软件产业税收优惠政策，还有一些地方政府给予补贴，这也是软件企业净利润率高的重要原因，远非硬件企业所能比。当这些软件产业已发展起来，具有相对优势时，政府就没有必要再继续给予产业扶持，将资金用在民生急需方面，税收方面应该和其他产业持平。对此，游戏产业应该做好心理准备。”

中国央媒新华社旗下的《经济参考报》，本周较早前则发文直指网络游戏是产值千亿的“精神鸦片”和新型“毒品”，并点名腾讯旗下的《王者荣耀》游戏。

另据香港《明报》报道，花旗预测，中国游戏巨头腾讯实际税率若从二季度起提高至25%，公司从2021年至2023年的收益将下滑多达9.1%。