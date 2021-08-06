下午察：小S“被台独”背后的两岸民意

立场一向偏蓝的台湾艺人小S（徐熙娣）本周陷入“台独艺人”风波，导致她不仅被大陆网民围剿，还一口气损失了四个品牌代言。尽管中国大陆官媒出面发声呼吁网民理性，小S也明确表示自己不是台独，但还是有大陆网民锲而不舍，在社交媒体上不肯甘休。

因“国手”一词一夕惹祸

事情是这样的：台湾羽毛球一姐戴资颖在8月1日的奥运女单决赛中不敌大陆选手陈雨菲，赛后小S在社交媒体Instagram上发表“虽败犹荣，但我差点暴毙”的点评。大陆网民随即翻出她在奥运期间支持台湾选手的诸多言论，还火眼金睛地在一则留言里发现了“国手”二字。原句是这样的——小S写到，“我老公说：baby，我朋友说你要请全部国手来家里吃饭喔”，这就让她摊上了大事儿。虽然小S即时删除该留言，但眼明手快的网民早已截图，在微博上对她左右开弓。

台湾羽毛球一姐戴资颖在8月1日的奥运女单决赛中不敌大陆���手陈雨菲，赛后小S在社交媒体Instagram上发表“虽败犹荣，但我差点暴毙”的点评。（网络截图）

大陆网民翻出小S在奥运期间支持台湾选手的诸多言论，还火眼金睛地在一则留言里发现了“国手”二字。原句是这样的——小S写到，“我老公说：baby，我朋友说你要请全部国手来家里吃饭喔”，这就让她摊上了大事儿。（网络截图）

她被扣上“台独艺人”的帽子，还有网民挖出她曾公开称自己是山东籍，曾在节目上飚山东话等事迹，讽刺她是“双面人”。

小S隔日通过台湾媒体回应，表示希望大家让她“静一静”。但此时已有大批网民涌入她代言的各大品牌官方微博，宣泄不满。

品牌方“割席潮”随之而来。大人糖、寿全斋宣布与小S终止合作；JORYA欣贺、Clear清扬表示与小S及其女儿Elly的合作到期。一夜间，小S丢失四个品牌代言，据估计损失至少3200万台币（约150万新元）。

而暂时不可量化的损失或许更大，有人预判她在大陆本已不顺的事业可能彻底“凉凉”。腾讯娱乐评论称，小S在大陆发展水土不服，节目口碑不佳，人设和此前积累的观众缘是她继续征战的最大砝码，但如今她在大陆“几乎每一秒都在掉粉”“小S从未如此狼狈过”。

此外，小S为女儿Elly在大陆发展铺路的努力也可能泡汤，Elly和母亲一起丢掉了品牌代言，以后的发展空间也可能受此事件影响。有网民落井下石，戏称“坑爹坑妈的娃见多了，想不到还有坑娃的妈”。

小S昨天在微博澄清，说自己不是台独。（网络截图）

昨天（5日）下午，小S在沉默两天后，通过微博发出简短信息强调：“我不是台独！疫情期间，请大家保护好自己和家人，祝健康、平安”。

但不少网民仍不买账，要求她也在Instagram上表态，还有网民要求小S更明确表态，直言“支持统一这四个字很烫嘴吗？”

台湾政客纷纷声援

另一方面，针对小S“被台独”的风波，台湾政界纷纷声援。

中广董事长赵少康3日在个人面簿说：“身为台湾艺人，替奥运‘国手’加油何错之有？请中国大陆的朋友们展现泱泱大国的气度，不要又让艺人必须选边站，成为两岸政治角力的牺牲品。”

国民党主席江启臣同日发声，认为小S“为国手加油不需要道歉”。他表示，期待两岸从体育交流中，培养善意并化解敌意。

国民党主席江启臣为小S发文声援，指“为国手加油不需要道歉”。（江启臣面簿）

而与大陆关系冰冻的执政党、民进党则火上加油批评大陆，民进党立法院党团书记长罗致政3日发声称，这刚好凸显台湾是自由民主的社会，反观中国大陆只会进一步疏离台湾跟中国的关系。该党发言人谢佩芬4日说，台湾民众透过网路为选手加油，“在民主国家是稀松平常不过的事情”，并指“在中共现有体制下”，社会民族主义高涨，形成宁左勿右的氛围，“导致各种网路霸凌与不理性行为的出现，民进党表示无法认同。”

事实上，多次强调自己是“山东人”的小S一直被视为蓝营支持者，去年疫情暴发期间曾发声批评台湾政府禁止口罩出口，其姐夫汪小菲是北京人、姐姐大S通过人脉从日本购买1万片口罩寄往武汉，结果遭台湾绿营支持者攻击。因此，她这次“被台独”引起不少台湾蓝营人士的同情、甚至心寒。

大陆官媒为小S背书 批网民不理性

事情发酵了几天，北京方面也看不下去。隶属中共中央军委政治工作部的海峡之声网站前天（4日）发文为小S背书，“小S上述相关言论，在对两岸社会有所了解的人眼里很稀松平常”。

文章还罕见地直接批评中国网民：“坦率地讲，在这件事上，大陆一些网民不够理性、乱扣帽子，应该批评；而民进党趁机煽风点火，挑动两岸民间对立情绪，可谓居心叵测，应该谴责。”

文章强调：“台湾没有那么多“台独”，真正搞“台独”的是极少数人。多数台湾民众未必赞成两岸立即统一，但也并不支持“台独”，更别说搞“台独”。即便有一些人受到“台独”谬论的毒害，也不能一棍子打死，简单地等同于“台独”。如果那样的话，岂不中了民进党等“台独”分裂势力的下怀？”

文章还要求大陆网民提高眼力，“反对“台独”、捍卫统一，热情可嘉，是对的，是好的。但是，大陆网民在评论两岸间的事之前，要多多了解纷繁复杂的台湾社会，要学会设身处地、换位思考、理性对待，防止好心办坏事。”

大陆国台办旗下的中国台湾网昨天（5日）也跟进，呼吁大陆网民清醒、理性客观看待诸如此类事件，别让台独分子提供继续操作、抹黑以及制造敌意的弹药。

文章还给出明确结论：“小S到底是不是‘台独’？笔者近日也征询过几位岛内朋友，答案都是否定的。”

文章指出，大陆网民反台独、反分裂的爱国之心要充分肯定，这从侧面凸显出大陆民意，但“也要做推动两岸关系发展的正能量，认清事件本质，不要盲目跟风，无意间伤害两岸同胞感情，让躲在后面的民进党当局坐收渔翁之利”。

其他艺人受波及

其实，中国大陆官媒不出声恐怕也不行，因为大陆网民“找台独”动力强劲，过去几天里已招致其他台湾艺人也受波及。

小S的事件发生后，台湾歌手蔡依林也因转发戴资颖的面簿贴文而被炮轰：“尊重你的政治立场，但请别为了钱做双面人谢谢”“请你滚出去”。

小S的事件发生后，台湾歌手蔡依林也因转发戴资颖的面簿贴文而被质疑与炮轰。（网络截图）

台湾歌手徐佳莹因为在社群账号中仅放了台湾奥运得奖项目的图标，就被一些大陆网民痛骂为“台独狗”。

歌手彭佳慧在台湾羽毛球男双“麟洋配”夺金后，在Instagram和面簿清唱《走在红毯那一天》这首歌，并结合了中华台北队在奥委会升旗演奏的歌词“青天白日满地红”，虽然后来她改唱了《中华奥委会歌》的版本、没有“青天白���满地红”的歌词，但旧版仍被大陆网友截图“存证”，痛批她也是个“台毒”。

台湾这次在“中华台北队”的名义下参加东京奥运会，健儿表现出色亮眼，摘下二金四银六铜共12枚奖牌，全岛上下都振奋不已，上述三名艺人表达对运动员的支持，也未曾提及“国手”二字，也都被大陆网民炮轰，成为本周台湾新闻话题。

大陆网民为何如此“火大”？

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新认为，大陆网民会有如此大的反应，症结点还是两岸关系紧绷，若关系良好是不会有这种状况。

陈一新指出，改善两岸关系需要双方努力，盼民进党能够有真正且持续的作为，才是真正“递出橄榄枝”。

前新党主席郁慕明评论说，台湾不分蓝绿“见猎心喜”，纷纷朝自己有利的方向解读，却不把真实的问题告诉台湾民众。小S的发言会引起这么大的风波，关键在大陆民间对台湾已经忍无可忍，“在一个到处是瓦斯的地方，任何一点火花，都可能引起爆炸”。

郁慕明指出，台湾天天说，大陆要学习尊重台湾民意，那大陆难道没有民意？如今“台独”独台，把大陆民意惹毛了，两岸也就不存在什么模糊空间，民意直接对撞。

台湾前总统马英九昨天出席活动时，被媒体问到这次事件时则表示很难过。马英九直言，如果两岸人民彼此仇视，这样不会有前途，应要想办法未来改善关系、减少敌意，才能引导双方政府往和平稳定方向努力；总统蔡英文若拿不出新方案取代九二共识，那希望她回到2015年竞选总统时主张的“维持现状”。

另一方面，也正如前述的大陆官媒所言，此次网民围攻小S是不理性的。大陆网民近年高涨的民族主义情绪在这次奥运会中被放大，早前对开幕式以及日本运动员的批评甚至辱骂可见一斑。部分网民的不理性言行免不了被大陆以外的民众检视，这对两岸关系或中外相互理解都未必有利。

因此，人们在宣泄怒火时，不妨回想一下著名心理学家马斯洛（Abraham Maslow）所言：“对于只有锤子的人而言，他看到的一切都像钉子。”

当然，大陆网民并非铁板一块，理性与大气的也大有人在。在小S的微博号上，就有不少网民留言表示支持与心疼她。有网民劝说，不要搞得跟文字狱一样，“有一些用词可能只有我们听着怪，他们觉得是常识，并不是刻意的恶意，所以不要上纲上线的”。