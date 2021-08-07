上海小学期末不考英语 学校禁买未经审查教科书

上海市教委近日发布通知，要求中小学减轻学生过重课业负担，小学期末考试不再考英语科，禁止对小学一至三年级进行全学区、全区范围的学科统考统测。此外，学校也不得组织学生购买未经国家或上海市审查通过的书本资料。

上海市教委发布的《上海市中小学2021学年度课程计划及其说明的通知》（以下简称《通知》），对中小学课程与考试等方面作出规划要求，其中规定，小学、初中、高中均要把《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》作为必修内容，利用道德与法治课、班团队课、校本课程等统筹安排课时，每册集中学习一学期，平均每周一课时。

《通知》指出，严禁对小学一至三年级进行全学区、全区范围的任何形式的学科统考统测，包括学业质量监测；严禁对四至八年级进行全区范围的学科统考统测，严禁学校组织中小学生参加任何形式、任何范围的联考或月考。

此外，小学生学业评价严格实行等第制，小学阶段不进行期中考试或考查；三、四、五年级期末考试仅限语文、数学两门学科，其他学科只进行考查，考查形式可灵活多样，严格执行等第制。

初中除语文、数学、外语学科可举行期中、期末考试以外，其他学科只进行期末考试或考查；道德与法治、历史、地理学科采用开卷形式考查；物理、化学、生命科学学科应加强动手实验能力考查；信息科技、劳动技术、体育与健身、艺术、音乐、美术学科只进行操作、应用和实践性的考查。

《通知》还要求加强对学校教学用书使用管理，学校在课程实施中严禁用地方课程、校本课程取代国家课程，不得组织学生购买未经国家或上海市审查通过的书本资料，包括教学用书和教辅材料，不得擅自使用未经上海市中小学教材审查委员会审查通过的境外原版（或改版）的教材。

《通知》在学生体育锻炼方面也作出要求，要求各中小学要保证学生每天校园体育活动一小时，落实“三课、两操、两活动”，每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。