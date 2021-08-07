王毅：东亚各国不需要救世主

中国国务委员兼外长王毅昨晚说，东亚国家历史上大多有遭受列强欺凌的共同经历，今天的时代，不应再有什么“教师爷”，也不需要什么“救世主”，各国的命运应掌握在自己手中，地区的前途应由各国共同开创。王毅不点名的批评美国，指个别域外大国试图推行新的地区战略另起炉灶，通过军事威慑搞集团对抗，这一倾向十分危险，应予以警惕和制止。

根据中国外交部发布在网站上的新闻稿，王毅昨天在出席第28届亚细安（中国称东盟）地区论坛外长会时作出上述表态。

王毅指出，不干涉内政是联合国宪章重要原则和国际关系基本准则，是践行多边 主义的应有之义，是广大发展中国家维护主权独立和正当权利的护身法宝。各国之间相互平等，可以本着相互尊重精神加强交流，增进了解，但不应将自己的好恶强加于人，不能打着民主人权幌子，肆意干涉他国内政，甚至谋求地缘私利。

王毅说，维护亚细安中心地位，共同应对地缘对抗挑战。以亚细安为中心的区域合作架构，是本地区保持总体稳定的有益实践，值得珍惜和弘扬。但近年来，个别域外大国试图推行新的地区战略来另起炉灶，通过军事威慑搞集团对抗，这一倾向十分危险，应予以警惕和制止。王毅认为，应共同努力推动地区合作保持健康正确方向，兼顾各方诉求，包容各方利益，促进共同安全，实现地区的长治久安。

谈到南中国海问题，王毅表示，局势总体是稳定的，航行和飞越自由得到依法保护，这是中国和亚细安国家共同努力的结果，不容唱衰和抹杀。中方愿同亚细安国家在《南海各方行为宣言》基础上，尽早达成有效、富有实质内容并符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“南海行为准则”，共同把南中国海建成和平之海、合作之��。

王毅说，南海仲裁案违背“国家同意”基本原则，越权审理，在事实认定和法律适用上均存在明显问题。中方从未参与，当然也不会接受。近年来，域外国家的介入已成为损害南中国海和平稳定的最大威胁。所谓“不区分域内域外国家”的说法，无视南中国海沿岸国的正当合法权益。滥用“航行自由”，更是对沿岸国主权和管辖权的挑衅，理应受到地区国家的抵制和反对。

关于朝鲜半岛，王毅指出，考虑到朝方已数年停止核试和远程导弹试验，其正当合理关切应相应得到解决。打破目前僵局的有效途径是早日启动安理会对朝制裁决议可逆条款，缓解对朝制裁，为重启对话协商创造积极氛围。美韩联合军演当前形势下缺乏建设性，美方如真想同朝方恢复对话，就不应采取任何可能导致局势紧张升级的行动。中方将继续支持按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，推进半岛无核化和建立半岛和平机制，实现半岛问题的政治解决。

根据美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发布在官网上的声明，美国国务卿布林肯在同一场合表示，他对中国不断增长的核武库“严重关切”。

布林肯指出，这表明北京已严重偏离其几十年来基于最低威慑的核战略。

布林肯还敦促中国“遵守国际海洋法义务，停止在南中国海的挑衅行为”，他还“对西藏，香港和新疆持续存在的侵犯人权行为表示严重关切” 。

布林肯还呼吁朝鲜半岛无核化，并敦促缅甸政府结束暴力、恢复民主治理。