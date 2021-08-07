重大女副教授留举报遗书坠亡 校方通报：未发现遗书反映的问题

重庆大学官方微博今天凌晨发布关于该校女副教授董某高坠身亡调查情况的通报。通报称，经公安机关调查，认定董老师系自主高坠，排除刑事案件；经专项工作组核查，未发现董老师遗书所反映的问题。

通报称，42岁的副教授董某本月1日14时31分在校外居住的小区坠楼，不幸离世。经公安机关现场勘查、物证检验、调查走访、调取视频监控等，认定系自主高坠，排除刑事案件。事发后，学校成立由纪检监察、组织人事、教师工作等部门组成的专项工作组，妥善处理善后事宜，就董老师坠楼前所留遗书中反映的事项开展详细调查。

通报指出，针对董老师遗书所反映的问题，专项工作组通过谈话、查阅调阅资料、提取有关凭证等方式展开核查，开展谈话48人，查阅相关档案、材料、账目凭证527份，未发现其反映的问题。今年上半年学校巡察其所在学院，巡察组与学院教职工逐一谈话，董老师及学院其他同志均没有反映相关问题。

通报还说，董老师在工作上较认真负责，自我要求高。2021年所在学院曾推荐其申报高校教师择优资助计划，并对其出版专著进行资助。董老师离异后，家庭情感发生变故，情绪受到影响；平时与大家交往较少，其性格较敏感，有时会误解同事间的正常交流；还曾怀疑过正常安装网线的师傅在其家中安装了监控器。公安机关在提取有关物证时，发现董老师去年4月25日曾留下财产处置的遗嘱；在高坠前几天，她在网络上多次搜索“坠楼”“神经衰弱”等关键词。

此前网传的对话截图显示，重庆大学女副教授董玲在坠楼前半小时曾于一个有400多人的大学人文社科工作群中发出手写遗书。遗书提到她是被重庆大学马克思主义学院党委书记罗涤、副教授陈飞与杨华等人逼迫跳楼，并逐一指控和他们滥权、贪污、搞小圈子等。

她也点名提到杨清明长期监控她的私生活。网上猜测其所指的杨清明可能为重庆大学党委常委和宣传部教授杨清明。

“重庆大学董玲”的词条在8月3日登上微博热搜，但随后微博上许多相关消息被删除。