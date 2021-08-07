消息：滴滴正考虑放弃数据控制权

知情人士透露，滴滴出行正在考虑放弃数据控制权，以解决其在美国IPO所引发的监管调查。

根据彭博社报道，要求不具名的知情人士表示，滴滴已经提出了一系列建议，以平息中国强大的互联网监管调查，包括将其数据的管理交给私人第三方。其中一位知情人士说，监管机构国家网信办已经暗示，希望第三方是由国家控制。

另据路透社引述消息人士称，滴滴就其数据管理进行磋商的对象是国有信息安全公司卫士通(Westone)，后者将成为管理滴滴存储在国内的海量数据的主要第三方公司。

不过，彭博社在报道中引述滴滴公司声明表示:“最近有关滴滴交出数据控制权、引入新的大股东和退市等提议的报道不实。”

目前还不清楚，如果达成这样的安排，会对滴滴获取这些数据产生怎样的影响。滴滴公司每天能为约4亿乘客和司机安排2500万个用车订单，这些数据对于公司的业务至关重要。此外，这些方案能否让国家网信办满意也是未知数。

报道称，在不顾官员反对，推进美国IPO后，滴滴目前正在努力求生。中国政府担心滴滴在外国上市可能会泄露数据，损害国家安全。监管机构也认为，滴滴不顾国家网信办的阻挠而决定上市，是对中国政府权威的挑战。

知情人士称，他们正在考虑一系列可能的惩处措施，包括罚款、暂停部分业务以及引入国有投资者。其中一人称，讨论中的一项提议是引入一家国有企业，其持股比例超过滴滴当前大股东软银和优步的股份。同时还有可能强迫滴滴从美国退市，不过具体将如何操作尚不得而知。

知情人士还称，讨论还处于初期，可能要经过几周甚至几个月的评估才会有结果。但他们称，北京对滴滴的处罚力度可能超过阿里巴巴；后者在历经几个月的反垄断调查后于今年四月被开出一张28亿美元（约37亿新元）的巨额罚单，并同意出台保护商家和客户的措施。

滴滴美国存托凭证周五在纽约交易时段小幅下跌。网信办没有回复寻求置评的传真。