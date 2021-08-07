港教育局长谈与教协终止关系：经长时间审视发现与标准不符

香港教育局此前宣布终止与香港教育专业人员协会”（简称“教协”）工作关系，不再视该会为教育专业团体。教育局局长杨润雄今天指出，政府是经过长时间审视教协的表现才作出相关决定，教协的言行与专业教育团体的标准不符，未能达到提升学生及教育界质素的目标。

根据《星岛日报》报道，杨润雄在一个电台节目表示，相关决定没有考虑教协的政治取向，亦不会与其他教育团体比较，至于教协有否违反《香港国安法》及其他法例，会交由执法部门跟进。他重申，任何团体及组织都不应触碰国安法的红线。

在谈到教协的言行与专业教育团体的标准不符时，杨润雄举例说，教协曾在反修例运动中鼓励老师罢课，亦未有尽力劝止学生参与违法事件，将政治渗入校园。

被问到有关决定是否为“北京出口，香港出手”，杨润雄表示当局宣布决定当日，新华社及《人民日报》都有相关文章，这反映出社会很多人都见到问题，忍不住出声。

中国官媒《人民日报》和新华社上周相继发文指出，“教协是香港之病灶、教育之痛点，必须彻查以铲除毒瘤。

香港教协随后回应称，该组织是促进教育专业发展和维护教师权益的组织，强调自创会以来都关心国家民族的发展，反对港独，并且重视学生安全，没有煽动学生示威。

教协前天（5日）还宣布，成立中国历史文化工作组，以落实聚焦教育专业和权益工作的决议。

香港教协是一个由香港各级院校教师组成的工会与社会团体，现有会员逾9万人，是香港最大的单一行业工会及参与会员最多的民主派组织，其首任主席为已故香港民主派元老、支联会创会主席司徒华，立会宗旨包括“促进社会的民主、公义和进步”，在香港政坛、社会具有一定影响力。