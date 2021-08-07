安徽被掐脖补课教师称通告部分内容不实：早前未被要求停课

一则安徽含山执法人员涉粗暴查处校外培训的视频昨天在网上热传，含山县疫情防控应急综合指挥部在声明中回应指出，该补习场所违反疫情相关规定，社区工作人员前天（5日）上午曾到学校责令关停补课班，负责人也当场承诺关闭。对此，视频中被掐脖的补课老师称，通告部分内容与事实不符。

根据九派新闻报道，补课老师吴鸣（化名）受访表示，在5日上午，他没有与任何社区工作人员有过见面、沟通，也没有做过停课的承诺。

含山县防疫指挥部在前述通告中称，由于前天上午已责令关停补课班，但当天下午2点得知补课班还在营业，公安和防疫人员到场，在其中一个教室门口敲门10分钟拒不开门，不得已破门而入。

吴鸣表示，前来的防疫人员敲大约十次门，大概一分钟左右，并不是通告中的十分钟。

此外，通告中的30名学生人数也被吴鸣质疑。他说，被破门的班级共18人，在隔壁班级有五名学生与一名助教，学校合计23人，没有通告说的30人之多。

吴鸣早前接受武汉晨报采访时说，事发于5日下午3点，他正在向初一学生教授英语，踹门而入者是社区防疫人员。

一名肩章带有“防疫”字样的男子对他掐脖控制，随后被拉出教室进行了训诫，并且拍下了身份证件照片。

吴鸣表示，他被训诫的主要原因是自己在疫情防控期间“顶风作案”。近日因疫情防控要求，含山县所有教培机构、网吧、酒吧等场所暂停营业。

报道称，受近两年疫情影响，补课班收入并不好，亏损严重，目前吴鸣在外有负债，其中网贷和信用卡这个月马上要到期却还不上。