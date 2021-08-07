腾讯因微信“青少年模式”存漏洞被北京海淀检察院起诉

北京市海淀区人民检察院昨天发布公告称，腾讯公司旗下微信产品“青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益，对腾讯提起民事公益诉讼。腾讯随后回应称，虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。

综合新浪财经和新浪科技报道，海淀区人民检察院在公告书中说，本院在履行职责中发现，深圳市腾讯计算机系统有限公司的微信产品“青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条规定，法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。现根据相关法规发出公告，请拟提起民事公益诉讼的机关和社会组织在本公告发出30日内将有关情况书面反馈本院。

腾讯微信团队随后在微博上发表声明回应称，悉闻北京市海淀区人民检察院有关微信产品“青少年模式”相关公告的报道，公司将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。

声明说，公司很重视青少年的健康成长，微信将积极承担起保护和引导青少年的社会责任。2020年10月，响应主管部门的倡议，��信主动上线了青少年模式，并一直在持续完善其能力。目前开启后，家长能够设置视频号、公众号、小程序等产品的开放范围，且支持展示视频号青少年专属内容池，限制青少年用户发起直播以及使用直播打赏，关闭小游戏、Q币充值、信用卡等功能。公司也将借此机会广泛收集用户反馈，不断完善对青少年的各项保护措施，并持续对青少年进行正向引导，与家长共同保护青少年的健康上网生活。

尽管海淀人民检察院的公告文件并未说明微信的“青年模式”是如何不符合相关法律，但据了解，微信的青少年模式不会自动开启，需要自主设置选择；此外，在青少年模式下，公众号、小程序、小游戏等内容均会受到限制，但仍可以设置打开范围，可更改为“全部（打开）”或“不可打开”。

此次针对腾讯的公益诉讼并非首次，今年6月1日，新修订的《未成年人保护法》正式实施后，北京青少年法律援助与研究中心就腾讯旗下的“王者荣耀”网络游戏侵害未成年人权益一案，向北京市第一中级人民法院提起未成年人保护民事公益诉讼，这是中国首例由社会组织提起的未成年人保护民事公益诉讼。