吴钊燮接受荷兰媒体专访 ：台湾绝不在压力下低头

台湾外交部昨天表示，外交部长吴钊燮接受荷兰媒体访问时说，中国大陆屡次出现在台湾防空识别区（ADIZ）及邻近海域，台湾政府的立场及态度为“绝不在压力下低头、绝不放弃民主自由制度”。

根据中央社报道，外交部昨晚指出，吴钊燮本月5日接受荷兰《忠诚报》（Trouw）视频专访，深入说明台海情势、台湾防卫安全等相关议题。

吴钊燮表示，对于大陆的军事扩张、破坏台海现状与印太区域安全，国际社会近来已多次表达高度关切及担忧。

吴钊燮说，四方安全对话（QUAD）、美韩峰会及欧日领袖峰会等国际重要场合所发表的声明与公报，均对中国大陆政府的行为表达严正关切，强调重视台湾海峡的和平稳定，显示台海和平不只是两岸及印太区域议题，更是全球关注焦点。

吴钊燮指出，大陆近年采取“战狼外交”，极力阻扰国际社会与台湾来往，尽管如此，台湾仍努力以和平方式维持台海稳定。总统蔡英文多次重申台湾“和平、对等、民主、对话”的两岸政策立场，强调台湾愿在平等基础上与对岸展开对话，共同推动两岸的和平对话新局。

吴钊燮说，面对大陆的威胁，台湾积极与包括荷兰在内的理念相近国家加强合作。台湾乐见荷兰近来针对中国大陆军事扩张，破坏国际秩序的作为采取相应作为，例如今年5月派遣巡防舰赴南中国海，协助提升国际社会关注中国大陆的军事威胁，共同维护印太地区的和平及稳定。

吴钊燮表示，台湾处于大陆威胁的最前线，将持续敦促理念相近国家重视台湾的存续及台海和平。除了强化自我防卫能力，台湾也将继续深化与各国的经贸关系，尤其在绿能、医疗相关产业链及半导体等关键技术发展，台湾与欧洲各国均有强劲的合作潜能。

吴钊燮说，台湾希望透过紧密的经贸关系，持续强化台湾与荷兰等欧洲各国的实质友好合作。

台湾外交部还特别指出，创刊于1943年的《忠诚报》为荷兰全国性主流媒体，曾于2012年获欧洲报纸奖（EuropeanNewspaper Award）肯定。