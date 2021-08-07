中国外贸进出口连续14个月正增长

中国海关总署统计分析司司长李魁文说，中国外贸月度进出口已连续保持了14个月的正增长，与2019年同期相比，今年前7个月进出口增速仍然达到了22.3%，外贸持续向好。

根据央视新闻报道，据中国海关总署今天公布的数据，今年前7个月，中国外贸进出口总值21.34万亿元（人民币，下同，约4.46万亿新元），同比增长24.5%。其中出口11.66万亿元，同比增长24.5%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%。上月，中国外贸进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5％。

李魁文说，今年以来，中国经济持续稳定恢复，有力促进了进口快速增长。此外，全球经济逐渐复苏提振了国际贸易需求，有利于中国出口增长。

据海关统计，今年前7个月，中国民营企业进出口10.23万亿元，同比增长31%，占中国外贸总值的47.9%，比去年同期提升2.4个百分点。

与此同时，中国对亚细安、欧盟、美国、日本分别进出口3.12万亿元、2.96万亿元、2.62万亿元和1.37万亿元，同比分别增长24.6%、23.4%、28.9%和12.6%。其中，亚细安为中国第一大贸易伙伴，占中国外贸总值的14.6%。同期，中国与“一带一路”沿线国家进出口合计6.3万亿元，同比增长25.5%。