曾志伟等现身报名港选委会选举

将于9月举行的香港选举委员会选举昨天开始提名，香港影星曾志伟及导演高志森今日到政府总部报名参选。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，由今早开始，多个界别参选人到政府总部递交表格，包括演艺界人士等。其中，身兼中华海外联谊会理事的曾志伟及高志森，也现身报名参选第五界别中的全国性团体港人代表。

曾志伟说，希望特首可以顺从民意，并解决房屋需求等问题。也是TVB副总经理的他还提到，娱乐事业能带动很多正面效益，“你看这次奥运，大家多开心，令香港人更加团结，鼓舞和正能量，希望政府会支持。”

高志森则表示，心目中的特首需要爱国、有治港能力、解决房屋问题；至于会否支持林郑月娥，他仅称“等对方参选先讲”。

另外，香港电影制作人黄百鸣今早亦现身政总，他表示联合了体育、演艺、文化出版界组成14人团队，希望争取14个由选举产生的选委席位。

黄百鸣指，香港是一个自由的地方，但强调自由亦需要自律。若有人为了自由而犯法，则是自私而并非自由。

就理想候选人的标准，他认为香港需要选出爱国班子，做到有效施政，并提出“稳定”、“自由”、“发展”及“机遇”四大政纲原则。他还期望，香港背靠祖国，把握大湾区发展机遇。

提名期由昨日开始，至本月12日结束。截至昨日，各界别分组的选举主任接获226份候选人提名表格及25份指定团体提名表格。