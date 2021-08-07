曾在旅顺博物馆门口跳宅舞网红宣布退网

曾穿日式洛丽塔裙在中国辽宁省旅顺博物馆门口跳日系宅舞引发批评的B站（哔哩哔哩）网红博主宣布退网思过。

据澎湃新闻报道，拥有数百万粉丝的B站UP主“机智的党妹”昨天（6日）在B站账户发文表示自己道歉并退网。她在网文中说：“一个月前，因为我犯下的错误，引发了大家对我的批评。这些批评我都认真看了，虽然这一个月我在网络上没有发言，但在这段时间里我想了很多。现在决定用实际行动弥补自己犯下的错误。”

她还写道：“首先，我将清空自己全网的ID，下架所有的视频。自即日起，退网思过，用更长的时间去反思和学习，加强自身思想文化建设；其次，我计划用行动去为大连做出一些事实，以弥补自己曾造成的恶劣影响。”

在网文最后，她也“再次对被我卷进风波的旅顺博物馆，以及被我视频影响的人们，郑重道歉。”

据报道，该网红在B站的账户昨晚已无法搜索到，她在新浪微博的账号则变成一段数字。

不过，对于“机智的党妹”宣布退网的消息，很多网民质疑其决心，猜测她过段时间又会复出，风头过了又会回来。

此前据网友提供的截图信息显示，“机智的党妹”7月3日在B站等平台发布一段舞蹈视频，地点就在旅顺博物馆正门。对此，有网友质疑，她在遭受过日军屠杀的旅顺，选择在旅顺博物馆门口，穿着受日本影响的服装，欢快地跳着与日本文化有关的宅舞，实在不妥。

“机智的党妹”随后删除了视频，并于7月4日在其个人微博致歉说，她在选景时忽略了旅顺博物馆在艺术文化和历史方面的深厚含义，因无知导致了严重错误。

她也承认，“作为一名内容制作者，我的历史与文化修养远远不够。没有意识到旅顺博物馆门口录制舞蹈视频这件事是错误的行为。”

���对此事，中国官媒新华网当时曾发文评论说，“旅顺博物馆承载着刻骨的民族伤痛和屈辱，绝不是网红博眼球的工具，绝不能拿来开玩笑。”评论还说，网红道歉称自己很无知，无论是真无知，还是拿无知当借口，都希望这样的事情不要再发生。

公开资料显示，该网红起初是美妆博主，后来涉猎范围越来越广，经常更新一些穿洛丽塔和古风汉服的装扮视频，还偶尔更新舞蹈视频。

据旅顺博物馆官网介绍，旅顺博物馆前身为日本殖民统治大连时期、始建于1915年的满蒙物产陈列所。1916年定名为关东都督府满蒙物产馆，1917年4月正式对外开放。