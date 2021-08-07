中国14岁跳水冠军全红婵一战成名 家乡成打卡圣地

年仅14岁的中国跳水选手全红婵前天（5日）以466.20的总成绩摘得奥运女子十米台冠军，一战成名后的她因率真、可爱的风格圈粉无数，家乡所在地也成了中国网民的打卡圣地。全红婵此前曾透露家境贫寒，直言夺冠是为了“给妈妈治病”，更令无数网民感动。

综合中国多家媒体报道，首次参加国际大赛的全红婵在此次奥运比赛中不仅获得金牌，还以三跳满分的成绩刷新了世界女子10米跳台比赛的总分纪录。

作为中国代表团年龄最小的运动员，全红婵以精湛的跳水技术和率真、可爱的风格受到网民热捧。关于全红婵的话题一直霸占微博热搜，“全红婵说压水花秘诀不知道”、“全红婵最爱吃辣条”、“全红婵还没去过游乐园”等话题都持续停留在热搜榜。

全红婵成名后，她家也成了网民打卡圣地，每天几十上百人到这里拍照。（互联网）

全红婵成名后，她家也成了网民们的打卡圣地，每天几十上百人到这里拍照，表达对全红婵的喜爱。有报道称，全红婵的妈妈为此忙前忙后，热心招呼远道而来的网友，有时要一边接电话一边配合网民的合影要求，忙到恨不得能分身。

今天一则有关全红婵的热搜消息再次获得网民点赞。一家私人企业自发给全红婵一家送去关怀与问候，并赠送奖金20万（人民币，约4万1800新元），但被全红婵爸爸婉拒了，只留下了鲜花。

全爸爸说不能消费女儿的荣誉，还是要靠自己的双手努力。他在受访时也承诺，等女儿回来就带她去游乐园，让她好好玩一场。

据了解，出生于广东湛江的全红婵自幼家庭条件困难，父母是普通农民，而母亲由于车祸无法正常工作，整个家庭靠她父亲苦苦支撑。全红婵在夺冠前就在采访时表示，想“赚好多钱，治好母亲的病”。

在她夺冠后，湛江市卫生健康局联合广东医附属医院到病房看望慰问了全爷爷。广东医附属医院表示奥运冠军在赛场上为国争光，医院要解决运动员的后顾之忧。该院表示，将为全红婵的爷爷及其患病的妈妈提供全方位的医疗保障服务。

另据“湛江这座城”微博消息，湛江市工商联已确认，将有三家湛江企业为全红婵赠送住宅、商铺和奖金。

此外，广州长隆、欢乐谷等企业都明确表示，为全红婵及其家人送上VIP年卡，全年免费畅玩，还可以享受VIP接待。

此外，面对全红婵的“辣条”心愿，网民在其夺冠后都纷纷在辣条龙头企业卫龙食品的微博上留言建议请全红婵代言。

卫龙工作人员随后在直播间回应称：“公司正在找渠道跟全红婵团队联系，但目前尚未联系到，也希望广大网友牵线。”

卫龙食品昨天还表示，自家的辣条在今早已经送到了全红婵家所在的村委会。

另一辣条企业源氏食品昨天也在微博上表示，一辆满载辣条的厢式货车从洛阳发车，开往广东湛江，准备送给爱吃辣条的全红婵妹妹。源氏食品还隔空喊话道：“如果她愿意，源氏辣条终身管够，再送她一个小卖部。”