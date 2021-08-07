暑期大片《长津湖》因疫情延期上映 中国电影业再受考验

以“抗美援朝”为背景的中国爱国大片《长津湖》原定于本月12日上映，但片方前天宣布上映延期，以配合各级部门做好冠病防疫工作，新档期未定。暑期档救市大片推迟上映，令中国电影业再遭考验。

据每日经济新闻报道，《长津湖》从开拍以来就备受期待，该片主创阵容相当高配，由黄建新任总监制及编剧，陈凯歌、徐克、林超贤任监制及导演，吴京、易烊千玺等共同主演。

影片以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景，讲述中国人民志愿军第9兵团赴朝作战，在条件严酷的战场上与敌方精锐部队殊死对决的故事。

据报道，该片此前曾因疫情一度停拍，造成的损失高达1.5亿元（人民币，下同，约3135万新元），延后至去年11月重新开拍，并预计今年暑假档期上映。原本本月12日上映在即，影片官方微博前天突然宣布，为配合疫情防控延后上映，具体时间未定。

之前有消息称，《长津湖》的投资额高达13亿元，原本票房预期达到50亿元。博纳影业董事长于冬在今年上海电影节期间也曾透露，《长津湖》是迄今为止中国电影投资规模、制作规模之最。

暑假向来是中国电影市场最重要的档期之一，但目前暑期档已经过半，今年7月的月票房成绩只有32.27亿元，明显低于2019年7月的57.56亿元和2018年同期的69.66亿元。

报道说，《长津湖》原本被业内视作暑期档后半程的救市之作，希望它能激活冷清的暑期档，但在疫情反复下这一愿望再次落空。

中国新一波疫情近期在多地多点爆发，部分地区的影院已暂时关闭，或者作出了上座率限制的调整，暑期档下半程的不确定性进一步增加。

中国国家电影局5日发布通知称，根据风险等级动态调整情况，按照当地疫情防控部署要求，该限流的限流、该暂停的暂停、该关闭的关闭。低风险地区电影院上座率不得高于75%，中高风险地区电影院暂不开放。

报道还提到，今年暑期档好莱坞缺席，虽有《中国医生》拿下超10亿元票房，《1921》、《白蛇2：青蛇劫起》等票房超过三亿元，但对暑期档来说，内容供给相对有限，并没有在前期带动大盘，而8月计划上映的电影多为中小制作，对观众吸引力相对有限。

