北京暂缓14日内中高风险区旅居史人员进返

今天召开的北京冠病疫情防控工作领导小组会议指出，要严格各地风险人员进返京防疫管理。对目前尚在中高风险地区所在县（市、区、旗）及14日内有该区域旅居史的待进返京人员，应告知有关就地防疫要求，暂缓进返京。

根据北京日报客户端消息，上述会议指出，当前仍然面临疫情输入与反弹的双重风险，防疫切不可有任何疏忽和大意。要认清形势的严峻性复杂性，进一步把防疫责任压得更实、行动落得更快、措施抓得更紧，坚决阻断疫情输入风险，坚决守住疫情反弹防线，尽最大努力确保北京本地零感染。

会议强调，要严格落实国务院联防联控机制最新防疫方案和指南，加强政策培训，不折不扣落实北京现有防疫措施。加快流调和协查，第一时间锁定密接者、次密接者，不漏一人。严格隔离观察、健康监测、核酸检测等措施。社会面防控要加强检查、常抓不懈，落实测温、验码、戴口罩、保持社交距离等常态化防疫要求。

对冒用行程码、隐瞒接触史旅居史、居家观察期间私自外出的，要依法严肃处理。加强防院感工作，严格各类实验室生物安全管理。做好封控人员管理服务和心理疏导。对重点行业、重点人群加强核酸检测和健康监测。通过优化检查流程、设立“绿色通道”、货运司机闭环管理等措施，畅通货物进京渠道。

会议还强调，铁路、民航、公路检查站等加强远端筛查，进出站核验北京健康宝。北京健康宝“绿码”人员持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明即可返京，抵京后按照防疫政策落实健康监测等措施。