中国多部门促平台不得制定损害外卖骑手等劳动者安全健康考核指标

中国应急管理部、公安部、人力资源和社会保障部相关司局近日联合召开重点平台经济企业安全生产和劳动权益保障宣贯会议，要求重视劳动者身心健康，优化平台算法，不得制定损害劳动者安全健康的考核指标，有效防范化解新就业形态安全风险，以维护外卖骑手等劳动者生命安全和劳动权益。

根据“应急管理部”微博消息，会议要求各平台经济企业牢固树立安全生产“红线”意识和底线思维，严格落实《安全生产法》等规定，强化企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，建立健全安全生产机构和安全投入保障机制，加强安全生产警示教育和配送运输工具合规性检查，引导安全文明配送。

会议提出，要重视劳动者身心健康，优化平台算法，不得制定损害劳动者安全健康的考核指标，有效防范化解新就业形态安全风险，维护外卖骑手等劳动者生命安全和劳动权益，不断提升人民群众幸福感、安全感。

参加会议的外卖平台美团及美团配送，阿里巴巴集团及盒马鲜生、饿了么，以及达达集团等有关平台经济企业，围绕落实企业安全生产主体责任和加强劳动权益保障等工作情况进行专题汇报，表示将坚决树立安全发展理念，严格按照相关法规规定和三部门工作要求，进一步强化企业自我约束，从严从细加强企业安全管理和劳动权益保障工作，有效落实企业法律责任和社会责任，全力促进平台经济更加安全、稳健地发展。