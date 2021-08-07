四川一女子将核酸报告改为阳性被行拘

四川雅安市公安局名山区分局消息，雅安一名女子将自己的核酸检测结果由阴性修改成了阳性。当地警方及监测人员用了一夜时间对其进行查找，并进行核酸检测后，确认该女子为虚报，女子被行政拘留五天。

根据封面新闻报道，据警方介绍，女子刘某等人周三（4日）凌晨在雅安市雨城区某酒吧玩耍时，刘某叫同行人员罗某使用图像处理软件，帮助她将核酸检测结果呈绿色阴性的图片，改为了红色阳性图片。后刘某等人乘坐出租车再通过名山区高速公路口疫情监测点时，检测人员对其检测完后放行，在放行途中，刘某向监测人员出示了修改后的核酸检测图片。

监测人员发现其出示“红码”后，名山公安分局民警及蒙阳街道办工作人员迅速找到刘某等人后，将其带至名山区人民医院进行核酸检测，检测结果为阴性。交巡警大队将刘某等人移交至蒙阳派出所，蒙阳派出所立即对相关人员核实信息、图片来源进行核实。经查，刘某等同行人员行程正常，无中高风险地区记录。

民警表示，刘某等人的虚报行为，造成了大量的公共资源浪费，名山公安依据此行为对该涉事人员进行处罚。目前，刘某的行为已构成寻衅滋事，根据相关法律规定，给予刘某行政拘留五日的处罚。其同行人员正在进一步办理中。

警方也提醒民众，在疫情防控的关键时刻，应自觉遵守疫情防控规定，积极配合防控工作。对于拒不配合、寻衅滋事等妨害疫情防控工作的违法行为，一经核实，公安机关将严厉打击，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。