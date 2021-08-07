防疫不力 南京副市长被记过卫健委主任免职

中国官方今天宣布，因防控疫情不力，南京市多名有关负责人被惩处，其中市副市长胡万进被记过，市卫健委主任方中友被免职，东部机场集团副总经理汪超和东部机场集团应急救援部主任尹运文被采取留置措施。

据央视新闻客户端报道，经中共江苏省委批准，江苏省纪委监委对南京禄口国际机场疫情防控不力问题进行调查。根据目前调查情况，先期对相关人员进行处理。

据通报，东部机场集团党委委员、副总经理、办公室主任兼机场涉外疫情防控指挥部指挥长汪超，涉嫌玩忽职守，对疫情防控履行管理监督职责不力，造成重大损失和恶劣影响，省纪委监委对其立案审查调查并采取留置措施。

东部机场集团应急救援部主任尹运文，涉嫌玩忽职守，对疫情防控履行管理监督职责不力，造成重大损失和恶劣影响，省纪委监委对其立案审查调查并采取留置措施。

东部机场集团地面服务部主任许永杰，对疫情防控工作履职不力，造成重大损失和恶劣影响，省纪委监委对其立案审查调查。

此外，南京市副市长胡万进对疫情防控履行管理监督职责不力，给予其政务记过处分。南京市江宁区原区委副书记、区长严应骏，对疫情防控履行管理监督职责不力，给予其党内严重警告处分，降为二级调研员。南京市卫健委党委书记、主任方中友，对疫情防控履行管理监督职责不力，给予其党内严重警告处分，免去其南京市卫健委党委书记、主任职务。

通报称，其他有关责任人员仍在调查中。