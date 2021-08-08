港国安处长蔡展鹏复职 平调人事训练处

被视为香港警队下一任警务处长热门人选的国安处处长蔡展鹏，今年5月因被曝光顾无牌按摩店，被下令休假接受调查；香港警务处处长萧泽颐昨天透露，蔡展鹏案件经调查后证实不涉刑事成分，休假多个月的蔡展鹏将于近期复工，并从国安处平调至警务处人事及训练处长。

综合《星岛日报》、《明报》报道，萧泽颐指出，这起案件已经由三方面调查，分別先交有组织罪案及三合会调查科（简称O记），之后转交律政司调查；事件虽不涉刑事成分，但案件涉及高级警务人员的纪律行为，也须交由公平公正的独立部门处理，因此会根据相关机制，交给公务员事务局处理。

萧泽颐强调，《公务人员管理命令》独立于警队纪律机制，相信公务员事务局会严谨处理。

萧泽颐也说，由于蔡展鹏属高级警务人员，会由局方的纪律秘书处跟进，在未有结果前，蔡展鹏将于8月中之前复工，并调任至警务处人事及训练处长。他强调，蔡展鹏已在警队服务超过25年，对其办事能力充满信心。任何警务人员如果作出违规行为，警方一定会公平公正处理，确保将来不会再犯同样的错误。

据报道，原任警务处人事及训练处长的周一鸣，将会调任至刑事及保安处长；而早于6月公布署任警务处副处长（行动）的袁旭健，则不会同时处理刑事及保安处的岗位，料短期内会“坐正”副处长一职。至于国安处处长的职务，仍维持由助理处长简启恩及江学礼同时署任。蔡展鹏此次调任属“平调”，职级不变。

一名近年退休、任内曾在警察总部专责纪律事宜的首长级警官向《明报》指出，蔡展鹏涉纪律问题，但却被调至一个管理所有警务人员纪律的岗位，形容有关调动“矛盾”、难以服众。

这位未具名的退休警官也说，蔡展鹏的行为已影响高级警官甚至高级公务员形象，导致其他警务人员日后有借口光顾色情场所，理应“辞职鞠躬下台”。至于蔡展鹏在纪律程序未完成后复工，退休警官表示，只要有关纪律问题并非严重至令该警员无法执行���务，甚少会先停职处理纪律程序。

香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强则称，就算蔡展鹏没犯下任何刑事罪，不代表他没做任何不恰当行为。

蔡子强认为，最低限度应待公务员事务局的纪律程序完结后，才让蔡展鹏复职，“停职不需要牵涉刑事，有违操守会影响公众对机构信心，最好还是等调查完，都不急于要他担任职位，否则大家对于警务处观感未必是好事”。

51岁的蔡展鹏早前涉光顾无牌按摩店，期间遭到场查牌的同袍揭发，蔡展鹏随即休假及接受纪律调查。

资料显示，蔡展鹏于1995年加入香港警队担任督察，主要负责保安情报及行动，去年执掌新成立的国家安全处，出任首任处长。今年初，美国宣布制裁六名中港官员，蔡展鹏是其中一人。他一度被视为警务处长接班人的热门人选。

