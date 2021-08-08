【视频】阿里女员工遭强奸 涉事员工停职接受调查

（视频来源：微博）

中国一名阿里巴巴女员工被灌醉后遭上司强奸。阿里对此称，他们与警方全力配合，涉嫌参与此案的员工已停职并接受警方调查。

有微博用户昨晚发文称，这名员工被领导要求陪商家喝酒，在被灌醉后，这名商家做出猥亵动作。这名领导之后为这名女员工开了房间，并进出房间四次。女员工向HR（人力资源部门）等反馈无果后，前往食堂发传单维权。

这名用户也上载了相信是受害女子的网上谈话记录。女子称，这起事件发生在7月27日，她在台风天被要求出差。对于商家做出猥亵动作，领导不但放任不管，还跟商家说：“看我多好，给你们送来一个美女。”

女子称，领导四次进入她的房间，有一次在房间待了近半小时。女子隔天醒来后曾打电话给领导，对方承认前一天所做的事，但她没有将电话内容录下来。她报案后，对方改口否认。女子也向公司投诉，但指公司方面一拖再拖，甚至说：“如果我要是再做什么、说什么，就把我抓走。”

这名微博用户随后也上载视频，显示一名女子情绪激动地在食堂内大叫，几名工作人员则在周围观察驻守。这段视频也被人转发至其他网络平台。

综合红星新闻和财经网报道，阿里巴巴回应时说，无论是猥亵还是性侵，都是非常严重的犯罪行为，阿里巴巴决不容忍，并称济南警方已对此案进行调查，也将密切关注警方调查进展和结果。

阿里内部也已成立由集团副首席人力官蒋芳牵头的调查组，对此事和事发后在公司内举报全过程进行全面调查，并向全体员工公布调查结果。