中国批个别国家利用东亚合作机制炒作南中国海课题

中国外交部强调，东亚合作机制不是讨论南中国海问题的合适场所，并批评个别域外国家执意利用这一平台渲染炒作，对中国进行无端抹黑。

中国外交部发言人华春莹昨天（7日）在官网引述外长王毅的话称，在南中国海问题上应尊重事实、尊重法律、尊重共识、尊重地区国家。南中国海局势总体是稳定的，航行和飞越自由得到依法保护，这是中国和亚细安国家共同努力的结果，不容唱衰和抹杀。

华春莹指责个别域外国家唯恐天下不乱，动辄把大量先进舰机开进南中国海肆意挑衅，公开在地区国家，尤其是当事国之间挑拨离间，已成为损害南中国海和平稳定的最大威胁。

她也说：“王毅正告他们切实尊重地区国家为维护和平所做的努力，不要再把黑手伸向南海。”

华春莹强调，东亚合作机制是地区国家团结合作的重要平台，本应聚焦发展主题，注重务实合作，但个别域外国家总是和亚细安国家唱反调，利用这一平台对他国内政指手画脚，谋求地缘政治私利。

中美外交高层前晚再次隔空交锋。王毅前晚在亚细安区域论坛外长视频会议上称，南中国海域外国家的介入近年已成为损害南中国海和平稳定的最大威胁，并认为滥用航行自由是对沿岸国主权和管辖权的挑衅，理应受到地区国家抵制和反对。

王毅也说，今天的时代不应再有“教师爷”，也不需要“救世主”，不点名批评美国干预他国内政。美国国务卿布林肯则在会上说，对中国不断增长的核武库表达严重关切。