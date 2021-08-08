美组织被指炒作强迫劳动信息向中美企业敲诈

中国媒体昨天（7日）称，美国劳工监察组织“工人权利协会”曾借炒作新疆存在强迫劳动信息，向浙江一家运动服饰公司与美国某运动品牌敲诈30万美元（40万新元）用以平息事端，而这些钱之后通过人权组织流入维吾尔流亡团体手中。

中国《环球时报》报道，这家浙江公司下属新疆和田公司法人代表S先生2018年10月17日接到美联社、《纽约时报》电话采访，要求他解释“使用非法劳工代工美国品牌服饰”。

S在采访中对美国媒体所言予以否认，但美联社同年12月19日刊登了和田公司“雇用‘新疆再教育营’拘禁者制作运动服”的报道。

报道也提到，美国工人权利协会（WRC）在美联社报道“刊发的几乎同时”于官网上发表协会执行董事诺瓦（Scott Nova）的声明，威胁将继续向该美国品牌寻求有关中国西部拘留营被拘留者生产其产品的更多信息，以及关注公司打算如何应对这种情况。

据报道，该美国品牌和第三方调查员曾经在2017年12月和2018年1月两次实地参观和评估过和田公司，并没有发现任何异常情况。

工人权利协会据报向涉事美国公司和浙江公司反复炒作施压后，向他们索要60万美元捐款，名义是为了世界人权更好的明天。浙江公司及涉事美国公司为了维系生意、减少损失而妥协，最终支付30万美元“人权公益费”平息事端，两家各承担15万美元。

联合早报网发现，《环球时报》所提到的中国公司和美国品牌分别为泰达服装和獾牌运动服装（Badger Sportswear）。

美联社曾在2018年报道，獾牌首席执行官安东（John Anton）称，公司对此事展开调查，并在这段期间暂停从泰达服装和田分公司采购货品，也将生产转移到其他地方。工人权利协会执行董事诺瓦也就美联社的报道发表声明说：“仅仅宣布停止向这家特定工厂下订单是不够的。”

另据美国之音和美国有线电视新闻网报道，獾牌2019年1月宣布，公司终止从和田泰达和中国西北部采购任何货品。

獾牌在官网发布的声明中称，公司发现与这起事件有关的和田泰达工厂业务符合公司全球采购政策，但和田泰达所提供的历史资料（historical documentation）不足以让公司坚信，这家工厂真的符合该采购政策。

