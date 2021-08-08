周润发获香港浸大颁授荣誉博士学位

香港浸会大学昨天举行颁授荣誉博士学位典礼，香港影视巨星周润发获颁“荣誉人文学博士学位”，以表扬其专业成就以及对全球电影的重要贡献。

据中通社报道，周润发昨天出席颁授典礼时，顶着一头白发、西装造型，穿着博士袍并戴着口罩上台；他接受戴上博士帽后，全场掌声祝贺。

现年66岁的周润发童年时在香港离岛——南丫岛生活，10岁才搬到九龙生活。在中三时，为补帮家计便投身社会工作。对此，他昨天在台上幽默地说：“讲读大学，我妈有意见，60年代已经带我出来飘洋过海去读香港社会大学，那时我只有10岁。”

当时香港社会非常简陋，周润发回忆，他住在旧唐楼，一个地方住30人。居住环境恶劣，所以他一有时间就会去戏院看工余场。“什么剧情我就不知道，我只是为了吹冷气。”

到70年代，周润发自言正式报读邵逸夫爵士主办的“无线大学”，毕业后便不停拍戏，不停讲对白。“我见得最多的不是我妈，是郑裕玲，一化妆就看到她，日日陪着我。”郑裕玲是香港电影黄金时期最红的女演员之一。

回顾拍电影的几十年，周润发觉得非常有趣，由广东话去到好莱坞转战ABC，之后去中国大陆讲普通话。“当时因为搵食（生计），所以一定要付出百分之一百努力。所以我要多谢香港人给予我好多鼓励、好多包容、好多爱，我要再次多谢香港人，香港这个地方！”

据报道，这并非周润发首次获颁博士学位。周润发早于1999年已获香港演艺学院颁授荣誉院士，及后在2001年获香港城市大学颁授荣誉文学博士，此次是他第三度获颁荣誉学位。

