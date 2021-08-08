英媒：字节跳动重启香港IPO计划

在中国扩大对科技公司的整顿之际，热门短视频应用TikTok的母公司字节跳动据报重启了其上市计划。

《金融时报》引述三名消息人士称，字节跳动去年12月以1800亿美元的估值筹集了约50亿美元，目前计划在今年第四季度或2022年初上市。

其中一名消息人士透露，字节跳动过去几个月一直在努力解决中国监管机构提出的数据安全问题，包括向当局提供有关其如何存储和管理消费者信息的更多细节。

这名消息人士补充说：“我们期待字节跳动在9月份的最终指引。他们现在正向中国当局提交所有文件，并接受审查程序。”

字节跳动去年的收入增加了一倍多，达到340亿美元以上，毛利润达到190亿美元。它每月有大约19亿活跃用户。

不过，多家中国媒体今天下午报道，字节跳动称上述消息不实。

今年7月，《华尔街日报》曾引述知情人士透露，字节跳动在今年早些时候就无限期搁置了境外上市计划，此前政府官员告诉该公司要专注于解决数据安全风险。

据熟悉该公司上市计划的人士称，此前字节跳动一直在考虑将其全部业务或部分业务在美国或香港进行首次公开募股。

上述知情人士称，不过，字节跳动创始人张一鸣在今年3月底决定搁置IPO计划，认为这是更明智的做法；在作出这一决定前，他曾被网络安全和证券监管机构的官员约谈，在谈话中，官员们要求字节跳动专注于解决数据安全风险和其他一些问题。