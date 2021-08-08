中国科技股抛售潮重创香港市场

美国媒体分析，在中国科技巨头处境艰难之际，受到冲击最大的莫过于香港市场。不过，一波新股上市热潮最终或可缓解此番冲击。

《华尔街日报》指出，近年来，香港一直在向阿里巴巴等中国网络巨头示好，放宽了上市规则，并调整了其旗舰股指的编制方法。直到不久前，股票发售还红红火火，当地基准股指也在上扬，科技股的欣欣向荣则推动了交易的大增。

中国政府采取了一系列不断扩大的整顿举措，在一定程度上破坏了香港股市的这种氛围。截至周四，香港恒生指数今年以来累计下跌3.8%，同期标普500指数上涨近18%。大型科技股已大跌，相关不确定性和大幅波动或将抑制新股发售。

不过，很多投资者和财务顾问都认为，中国以越来越警惕的态度对待中概股海外上市，较长期看将有利于香港，在美国交易所遭到殃及之际，香港料将受益。

恒生科技指数周四收盘点位比2月份创下的峰值低39%。该指数于一年多以前推出，旨在追踪香港市场上新兴的科技板块的表现。

基准指数编制公司恒生指数有限公司也已大幅调整旗下主要指数，令其从金融业向科技和医疗健康业倾斜。互联网巨头腾讯、阿里巴巴和美团目前在该指数中的权重约占24%。

然而，很多人都预计，等到市场安定下来，香港作为中国科技企业主要上市场所之一的地位将得到加强。虽然许多中国企业家历来以赴美上市为目标，但这条路正变得越来越难走。