被指控性侵的阿里巴巴经理将被开除

据彭博社见到的一份内部备忘录，阿里巴巴将解雇被指控性侵犯员工的经理，另外两名对指控处理不当的经理已经辞职。

据报道，阿里巴巴首席执行官张勇在周一早间的备忘录中称，阿里巴巴必须利用这个机会来充分反思和重建自己的思想和行动。

阿里巴巴一名女员工的自述贴文前晚在社交网络流传。该员工称，上月27日，她被上司逼着在台风天到济南出差，期间在与商家的饭局上，被恶意灌酒并遭到客户猥亵。同行的上司不仅没有阻止，还趁她醉酒偷办酒店房卡，多次进入她的房间对她进行侵犯。

该员工在事发后向公司反馈，但遭遇公司内部冷漠处理，最后在公司食堂发传单维权。这名女员工已向警方报案。

济南市公安局槐荫区分局昨天发通报称，对“阿里女员工被侵害”警情，目前正在积极调查取证，调查结果将及时向社会公布。

事件在社交媒体掀起轩然大波后，阿里巴巴回应称，将全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查；阿里巴巴内部也成立了调查组。

阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇昨天凌晨在阿里内网发贴文，用“震惊、气愤、羞愧”形容对事件的感受。

张勇为此事中各级主管的冷漠和没有及时处理道歉，并表示公司调查组将全力配合警方调查案件，也会在公司内部把事件和处理过程调查清楚。