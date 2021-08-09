阿里公布侵犯调查结果两高层辞职男员工永不录用

中国互联网巨头阿里巴巴今天凌晨（9日）公布女员工遭侵犯事件阶段性内部调查结果和处理决定，阿里旗下同城零售事业群总裁李永和和HRG（人力资源专员）徐昆引咎辞职，阿里首席人力资源官童文红记过处分，涉事男员工被辞退，永不录用。

据澎湃新闻报道，这名男员工被指和女同事在酒醉状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定。关于他是否有强奸、猥亵等违法行为，上述公告称警方正在调查取证。

张勇在阿里内网发布公告时说，侵犯事件对这名女员工造成了巨大的伤害，无论警方的调查结果如何，“我们会尽全力关心和照顾好她。”

遭侵犯的女员工早前称，她在上月27日被上司逼着在台风天到济南出差，期间在与商家的饭局上，被恶意灌酒并遭到客户猥亵。同行的上司不仅没有阻止，还趁她醉酒偷办酒店房卡，多次进入她的房间对她进行侵犯。

该员工在事发后向公司反馈，但遭遇公司内部冷漠处理，最后在公司食堂发传单维权。这名女员工已向警方报案。

济南市公安局槐荫区分局也通过微博证实，他们就“阿里女员工被侵害”事件展开调查取证。

有网民在微博发布了相信是女员工的抗议字句，指老鼎（李永和）和丁冬（徐昆）知情却不处理，并请求公司还她公道。

公告认为，李永和作为事业群总裁，在这件事上的敏感性、重视和投入程度远远不够，没有主动作为，徐昆也没有起到事业群HRG关键决策的作用，为此应承担领导责任。

阿里也宣布，接下来将继续在几个方面进行反思和行动，包括开展对于包括性骚扰在内的员工权益保护的培训和调查，开通专门举报通道。员工的举报，将在确保隐私受到充分保护的前提下，由专人跟进。

阿里强调，他们持性骚扰零容忍态度，并宣布由外部专家和员工代表共同制定《反性骚扰行动准则》。公司也将继续旗帜鲜明地反对丑陋的陪酒文化，不分性别，阿里巴巴无条件支持员工拒绝陪酒。

女员工遭侵犯事件在微博成了热门话题。微博热搜榜前十名在大约今早9时20分有五则围绕这个话题。