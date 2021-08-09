中国在线少儿英语教育龙头VIPKID停售境外外教新课包

中国旨在减轻学生负担的“双减”政策落地后，在线少儿英语教育头部企业VIPKID周六宣布，8月7日起，不再售卖涉境外外教的新课包；8月9日起，不再对老用户开放涉境外外教的课程续费。

据路透社报道，中国互联网巨头腾讯作为股东之一的VIPKID在微信公众号上发布“致学员和家长的一封信 (here”)，称将根据“双减”政策及相关部门要求积极进行调整，面向中国境外学员及相关的国际业务不受影响。

中国“从严治理”校外培训的监管政策让教培行业一夜入冬。“双减”意见明确提及，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动，这给VIPKID为代表的线上英语机构带来沉重打击。

VIPKID指出，对已经报课的老用户，将保障合同正常履行，请继续放心上课。此外“VIPKID成人课”“双语非遗文化素养课”“中教口语课”和“境内外教课”都在内测收尾阶段。

据VIPKID官网介绍，作为外教一对一在线教育机构，VIPKID已经拥有超过7万名北美外教，以及80万多名付费学员，遍布63个国家和地区。

多家在线少儿英语培训机构亦根据双减政策进行业务调整。鲸鱼小班在公众号上发表声明称，将保障在读学员课程的正常交付，保质保量地为用户提供教学服务，并在此期间完成业务转型。

目前，鲸鱼小班已不再售卖境外外籍教师对境内青少儿学员进行教学的课程，原外教课程停止售卖与续费。同时推出新的“境内外教直播课程”，主打国际学校综合素质提升。

数位消息人士周四透露，中国互联网巨头字节跳动将关闭学前和基础教育培训业务，并通知员工，在中国收紧监管后计划裁撤教培业务教师、销售及广告人员。

旗下在线英语品牌GOGOKID亦宣布，自8月5日起（含8月5日），GOGOKID将全面暂停直播课业务，取消后续预约课时，并向各位家长退还截止8月2日的剩余课时费用。

中国7月下旬发布新规，要求学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，各地不再审批新的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。受此影响，新东方、好未来等教培巨头股价连续多日崩跌。