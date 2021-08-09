学者：台设立华语学习中心冀填补大陆孔子学院空白

对于台湾将在海外设立约20间“台湾华语文学习中心”，有台湾学者认为，大陆的孔子学院近年在海外受到抵制，台湾的华语教学，可以填补部分孔子学院关闭而出现的空白。大陆学者则认为，台湾所谓输出软实力只是“小技俩”，对于大局及两岸之间的力量对比，不会有实质影响。

据香港电台报道，台湾师范大学政治研究所教授范世平认为，台湾的这类学习中心，可以填补大陆在海外设立的部分孔子学院，因西方忧虑及抵制被关闭所出现的空白，也趁机增加华语教学上的影响力。不过，范世平亦指出，大陆的一套教学及中文能力测试仍然是主流，类似美国托福试一条龙式系统。台湾要与大陆平分秋色，仍有一定距离。

北京一直强调，孔子学院是帮助各国人民学习中文、加强彼此交流的桥梁，批评美国一些政客出于偏见，抹黑孔子学院。

主要研究中国历史及文化的美国圣路易斯华盛顿大学东亚语言文化系副教授马钊认为，孔子学院是中国首个全球性的文化交流项目，在发展中国家仍然运作正常，但在发达国家就因为政治因素出现波折，但不可以形容为失败。

他说，孔子学院处于风口浪尖位置，成为中美两国人员交流领域爆发冲突的焦点。随着台湾积极输出软实力，他认为两岸之间的软实力竞争，也关乎美国的取态。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘认为，大陆跟台湾目前完全对立，双方的争斗几乎涵盖所有领域。但台湾所谓输出软实力，主要靠发达国家对中国大陆的反感，只是“小技俩”，对于大局不会有实际影响。

