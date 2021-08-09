船员称人员生病求助无果 舟山官方启动急救程序

一名船员发布视频，声称船上有人生病，曾向舟山市政府等机构求助，但至今未得到援助。舟山市官方昨天（8日）公布，他们已开始启动紧急救助程序。

有中国网民前天在微博发布视频，显示一名男子叙述船员尝试求助的过程时一度哽咽，并说情况紧急，期望外界和政府能提供援助。

网民也引述巴拿马籍船舶“弘进轮”船员们称，船上共有20名船员，全部是中国籍。弘进轮7月30日从菲律宾装完煤后，开往南通如皋卸货，多名船员之后出现发热症状。

弘进轮为此联系公司和代理，并进行消毒与隔离，但依然无法阻挡发热蔓延。在船只刚过台湾时，原来的代理不干了，紧接着换个来自宁波的代理。宁波代理告知船员们，南通因疫情防控加强拒绝该船进港，请船东和租家另想他法。

船只本月3日航行至舟山附近时，主机出现问题，船员只能选择在舟山马迹山抛锚修理主机，船舶机舱人员这时全部感到不舒服。主机修好后，机舱人员无法继续工作，出现发热、咳嗽、咽喉痛、浑身无力的情况。船只因此向马迹山交管申请紧急医疗救助。

然而，宁波求救电话工作人员回电话称，如果船员在疫情防控期间出现发热，船舶本人是不能直接申请救助的，需要通过代理来申请，但宁波代理之后也不干了。船只所属公司也向舟山市政府打求助电话，但市政府人员说需要通过代理，结果舟山没有一家代理愿意做。

网民也发布远离这艘船的通知。该文件称，船上有12个已经出现发烧现象，很明显这艘船疫情相当严重，更要求各航运公司船舶不要靠近、不要救助。

舟山市冠病疫情防控工作领导小组办公室昨天在微信上证实，弘进轮有13名出现发热症状，并说船只因目的地港江苏南通如皋拒绝接收该轮，致使该轮滞留舟山海域。

知情人士昨天告诉中国每日经济新闻，医务人员今天将对全船人员进行核酸检测，目前船上呼吸器、氧气瓶等防护物资是够用的。弘进轮的船员公司法定代表人昨天也称，他在救援现场，应急救助程序应该会在今天上午正式启动，到时会有救援小组到船上去。

