中国明星基金经理有意进军港股通投资

尽管对中国行业监管的担忧持续笼罩港股市场，但部分中国大陆明星基金经理有意增加港股投资，或给市场情绪注入一剂“强心针”。

彭博社报道，周应波和刘伟伟联合管理的中欧明睿新常态混合基金上周五（6日）公告称，将召开持有人大会修改基金合同，包括增加投资范围至港股通标的股票，港股通投资不超过全部股票资产的50%等。

7月底，张坤管理的易方达中小盘基金也宣布将召开持有人会议，讨论扩大投资范围至港股通以及其他香港市场上市交易的股票。

此前上述两只基金均不能投资港股。

大陆投资者年初大幅买入港股，曾是支撑香港市场的重要资金力量。但此后香港宣布上调股票交易印花税，又伴随着中国互联网反垄断的持续推进、教育“双减”政策引发的行业整顿冲击，拖累港股主要指数今年在亚洲市场中表现垫底，恒生国企指数7月尾端进入熊市。

据报道，当前在港股疲软之下，估值吸引力进一步增加，大陆南向资金的连续流出态势本月以来已稍见缓和。

“基金希望扩大投资港股，一个原因可能是基金本身规模比较大，希望扩大投资范围，此外也可能有对港股市场的价值判断，看好港股的长期发展以及在大陆买不到的标的”，上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千指出，“两位基金经理在市场比较有号召力，会给当前港股市场注入信心”。

恒生指数今天最大上涨1.3%，有望实现三个交易日来首度收盘涨幅。当前南向资金净买入港股约40亿港元（约6.97亿新元）。

截止二季度末，中欧明睿新常态基金资产净值为63亿元（人民币，下同，约13.18亿新元），该基金年迄今收益超过50%，跑赢97%的同行。去年表现优异的易方达中小盘基金资产净值为287亿元，今年回报为-11%，成绩在同行中排名倒数。

彭博社称，随着互联网等科技股的连续重挫，7月份大陆投资者通过港股通净卖出635亿港元港股，为3月份以来的首次净卖出，本月以来整体恢复净买入。恒生指数的市盈率和市净率在全球主要市场中仍居于最低，而一些互联网龙头等A股缺少的标的，比如腾讯控股的预测市盈率也已跌至22倍，为2018年底来的低位。

中金公司在昨天发布的报告中指出，监管风险依然是香港市场成长板块面临的一大不确定性，但仍然看好中国新经济巨头的长期前景；近期市场抛售可能已经计入了过多的悲观情绪，对长线投资者提供了一个意外的布局良机。