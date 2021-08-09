人民日报旗下微信公号评阿里事件：勿妄想像韩国财阀一样操控一切

针对阿里女员工控诉遭侵犯一事，中国官媒《人民日报》旗下微信公号“踏浪青年”昨天发文指出，不要妄想像韩国财阀一样操控一切，“当一个巨头触犯社会公义时，不需要另一个巨头与之商战，一个人民就能打倒你。”

这篇措辞强烈的评论文章称，如果女员工爆料都确定为真，那么这已经不是“阿里巴巴”，这是“四十大盗”。“在微博平台，网友就事件后续发展，已经达成一致：不仅要把权力关进笼子里，更要把资本关进笼子里。”

文章还提及此前发生的蒋凡事件，并表示：“事实上，从蒋凡事件开始，国家态度已经非常明确，资本绝不能控制媒体。而微博作为中国当下事实上的新闻基础设施，更不能成为某些利益集团操纵舆论的工具。”

“在反垄断成为既定国策的当下，如果有人还想通过公关手段删文章、压热搜，那么注定聪明反被聪明误。”

去年4月，时任阿里巴巴旗下天猫平台总裁蒋凡被爆疑似出轨丑闻引发热议，但新浪微博对该话题进行删帖、下热搜等干预。

文章还写道：“骑在人民头上的，人民把他摔垮。背弃人民的人，也终将被人民抛弃...当一个巨头触犯社会公义时，不需要另一个巨头与之商战，一个人民就能打倒你。”

文章最后强调：“不要妄想大而不倒，自然规律告诉我们，一鲸落，万物生。 更不要妄想像韩国财阀一样操控一切，这里是中国。 ”

以下为文章全文：

今天凌晨，阿里巴巴性侵事件爆发后，舆论顿时一片哗然。

在一份长达8000字的爆料帖中，当事女员工详细叙述了事发经过，大致总结如下：受害者的领导王成文，让其在台风天出差，KTV陪酒，过程中被客户强制猥亵。之后，王成文又在其醉酒之后4次进入其房间，对她实施性侵。事件发生后，她本想通过正当途径来解决事情，尽可能减少对公司造成的影响，可是最后换来的却是从上至下的冷漠。

当下，她已经报案，并重申了两点诉求；1、依据公司规章制度，开除相关领导， 且阿里系的公司对其永不录用；2、需要一段长假，调理身心健康。最后，她表达了自己的态度：世界上最厉害的武器，是豁出去的决心。

在接下来爆发的微博评论中，很多网友联系到了2016年的阿里程序员“抢月饼事件”：下午4点抢月饼，4点半被约谈，6点打包走人，体现了阿里超高的效率。

当时，阿里官方称，万事都有底线，此举目的是为了维护企业文化。但在2021年，阿里王成文性侵女下属事件，7月27案发，直到8月8舆论发酵，王成文才被停职。

两相对比，网友对阿里的区别对待，表示无法接受：不难看出在阿里文化里，员工不如月饼；在阿里底线下，公关高于性侵。7月案发，8月气愤。阿里巴巴此举，重新定义了何为“装聋作哑”后“连夜震惊”。

在新京报微博的评论区，更有网友犀利指出：这是绝不姑息，还是“热搜压不住了，赶紧绝不姑息”？这是绝不容忍，还是“已经容忍10天了，赶紧做做样子”？

根据女方爆料显示，王成文的整套流程，也堪称驾轻就熟：先把女下属灌醉酒，然后偷开房卡性侵，最后“反侦察”销毁证据。

如果说光天化日对女性强制猥亵，已经让人触目惊心。那么悲剧发生后的群体冷漠，就更令人三观尽碎——酒局全程无人帮忙，内部举报无人理睬，各级领导无动于衷。

如此习以为常，见怪不怪，确实让人为阿里大跌眼镜。有知乎网友找出了2015年阿里的招聘广告，来证明阿里本次事件爆发，实属冰冻三尺非一日之寒：当你能看到一只蟑螂时，就说明这里至少隐藏了200只。

网友“一直住顶楼”评论，任何一个价值观正常的企业，绝不会逼迫女员工去KTV陪酒。她们和男员工一样是打工人，不是“三陪”，不是性资源，更不是酒局上的最后一道菜。

敢 在酒桌 上靠 “售卖”女下属 赚黑心钱 ， 就不怕半夜醒来良心不安？

从“工作中要996”，到“生活中要669”，阿里近些年的价值观确实越来越让人瞠目。

点开当下热搜第一的“阿里 破冰文化”，我们可以看到，一个最强调组织、文化、价值观的公司，从入职第一天的“破冰游戏”开始，就让新员工如梦方醒：难道所谓“价值观”，只是让自己绝对服从的工具？难道所谓“组织文化”，只是为了给性骚扰铺平道路？

抢月饼即刻被开除，出轨、输送利益后降级不降权，性侵同事后若无其事继续上班。

上梁不正，下梁怎么不歪。高层“官官相护”，中层如何不“结党营私”。

女员工遭受如此重创后，被逼在总部食堂发传单乞求援助，换来的是从上到下各级主管的冷血。

如果女员工爆料都确定为真，那么这已经不是“阿里巴巴”，这是“四十大盗”。

在微博平台，网友就事件后续发展，已经达成一致：不仅要把权力关进笼子里，更要把资本关进笼子里。

犯罪者必须绳之以法，相关责任人必须肃清，阿里必须给社会一个完整交代。

除此之外，网友们还发现，直到案发第10天，阿里巴巴才从岁月静好，登上热搜第一。舆论爆发之慢，让公众对阿里是否进行了公关操作，再次产生怀疑。

事实上，从蒋凡事件开始，国家态度已经非常明确，资本绝不能控制媒体。而微博作为中国当下事实上的新闻基础设施，更不能成为某些利益集团操纵舆论的工具。

在反垄断成为既定国策的当下，如果有人还想通过公关手段删文章、压热搜，那么注定聪明反被聪明误。

骑在人民头上的，人民把他摔垮。背弃人民的人，也终将被人民抛弃。

这次的王成文事件，也再次给了“阿里”们一个巨大警示：

当一个巨头触犯社会公义时，不需要另一个巨头与之商战，一个人民就能打倒你。

创业不易，守业更不易。

当下的阿里，亟需一次大变革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速发展积累的沉疴。

不要妄想大而不倒，自然规律告诉我们，一鲸落，万物生。

更不要妄想像韩国财阀一样操控一切，这里是中国。